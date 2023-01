A la Une . La Martinique vote pour son drapeau et son hymne

La Collectivité territoriale de Martinique a organisé un vote pour élire le nouveau drapeau et l’hymne de l’île antillaise. 72% des votants ont choisi le drapeau représentant un colibri. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 11:25





Le vote pour l’hymne a été moins plébiscité. 10.289 personnes (soit 53%) ont sélectionné l’hymne numéro 296. Entièrement composé en créole, celui-ci s’intitule Ansanm.



Ce drapeau et cet hymne seront utilisés lors d’événements sportifs ou culturels où la Martinique est présente en tant que territoire. Ce sera le cas pour les Jeux de Carifta, une compétition d’athlétisme pour les jeunes des Caraïbes.



La signification du drapeau expliquée par celui qui l'a proposé :



L’énergie du colibri symbolise la vigueur et l’activité constante. Le mouvement de ses ailes peut être vu comme un symbole d’infinie. Le colibri symbolise également la paix et le respect grâce à son caractère noble et tranquille. Qui dit colibri, dit forcément fleurs, étant donné qu’il en butine toute la journée : Clin d’œil à l’île aux fleurs.



Il s’agissait de réadapter le drapeau Rouge‐Vert‐Noir déjà existant et ayant une forte symbolique pour beaucoup de martiniquais.



Dans les écrits, on peut lire que l’association des trois couleurs (Rouge, Vert et Noir) en Martinique est un symbole de résistance face à l’oppression coloniale des Français et est apparue dès le début de l’esclavage en 1665, ces couleurs auraient déjà été portées par « Francis Fabulé », un Noir marron africain déporté en Martinique qui aurait organisé des rebellions et combattu les colons au côté des Amérindiens, puis en 1801 par « Jean Kina », lors d’une rébellion d’esclaves au Carbet. Ensuite, lors de l’Insurrection du Sud en 1870, les insurgés auraient arboré « à plusieurs reprises des foulards ou des bandeaux Rouge‐Vert‐Noir en signe de ralliement ». Après une consultation publique, la Collectivité territoriale de Martinique a présenté hier le choix de la population pour le nouveau drapeau et le nouvel hymne de l’île. Sur les 26.633 votants, 72,84% ont voté pour le drapeau numéro 242. Il est composé des trois couleurs chères au département (noir, vert et rouge) avec un colibri en son centre.Le vote pour l’hymne a été moins plébiscité. 10.289 personnes (soit 53%) ont sélectionné l’hymne numéro 296. Entièrement composé en créole, celui-ci s’intitule Ansanm.Ce drapeau et cet hymne seront utilisés lors d’événements sportifs ou culturels où la Martinique est présente en tant que territoire. Ce sera le cas pour les Jeux de Carifta, une compétition d’athlétisme pour les jeunes des Caraïbes.L’énergie du colibri symbolise la vigueur et l’activité constante. Le mouvement de ses ailes peut être vu comme un symbole d’infinie. Le colibri symbolise également la paix et le respect grâce à son caractère noble et tranquille. Qui dit colibri, dit forcément fleurs, étant donné qu’il en butine toute la journée : Clin d’œil à l’île aux fleurs.Il s’agissait de réadapter le drapeau Rouge‐Vert‐Noir déjà existant et ayant une forte symbolique pour beaucoup de martiniquais.Dans les écrits, on peut lire que l’association des trois couleurs (Rouge, Vert et Noir) en Martinique est un symbole de résistance face à l’oppression coloniale des Français et est apparue dès le début de l’esclavage en 1665, ces couleurs auraient déjà été portées par « Francis Fabulé », un Noir marron africain déporté en Martinique qui aurait organisé des rebellions et combattu les colons au côté des Amérindiens, puis en 1801 par « Jean Kina », lors d’une rébellion d’esclaves au Carbet. Ensuite, lors de l’Insurrection du Sud en 1870, les insurgés auraient arboré « à plusieurs reprises des foulards ou des bandeaux Rouge‐Vert‐Noir en signe de ralliement ».

Les paroles de l'hymne "Ansanm" :



Manmay matinik i lè pou nou samblé Manman nou bizouen ich li soudé fodré nou fè foss pou sové latèa ki fè nou ni manjé jodia an ti lilet mè yo sé di sé paradi an moso tè ki ka poté lavi la nati ka kriyé matinitjé lévé la viktwa sé pou nou si nou lé nou pa doubout la pou gadé mas pasé nou ka djoubatjé pou nou vansé zansèt nou montré yo té vayan guérié sé pou sa nou tout la ké lité an ti lilet mè yo sé di sé paradi an moso tè ki ka poté lavi la nati ka kriyé matinitjé lévé la viktwa sé pou nou si nou lé manmay matinik nou bel nou gran nou fô fopa nou kité manman nou mô annou pa lésé pèson divisé nou kanmarad, ansam nou ké gainyen.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur