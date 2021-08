La Martinique durcit son confinement, un scénario qui attend La Réunion demain?

C’est dans un contexte ultra tendu que les ministres Sébastien Lecornu et Oliver Véran entament leur visite aux Antilles ce mardi, au lendemain de l’annonce du préfet de Martinique.



Au cours d’un point presse ce lundi à 16H locales, Stanislas Cazelles, accompagné du directeur général de l'ARS Jérôme Viguier, a annoncé un confinement renforcé à compter de ce mardi à 19h et pour au moins trois semaines.



Tous les commerces sont fermés à l’exception des commerces alimentaires ou d’achats considérés comme urgents.



De 5H à 19H, les déplacements sont libres dans un rayon très limité d’1 km autour du domicile, au lieu de 10 jusqu’à présent. Cela ne vous rappelle rien ?



Une attestation pour certains motifs professionnels, de santé, familiaux ou encore de transfert vers ou depuis l'aéroport sont tout de même possibles au-delà de la limite des 1 km. L'accès aux plages et la navigation de plaisance seront aussi interdits à partir de ce mercredi 11 août.



Le couvre-feu est quant à lui maintenu à 19H, après avoir été abaissé à cette heure fin juillet.



Autre mesure forte pour tenter de limiter l’afflux de malades dans les hôpitaux, le préfet a invité les touristes à mettre fin à leur séjour en Martinique. Tout simplement.



Cette"seconde phase de confinement" pour freiner l'épidémie a été prise par le préfet au regard de l’emballement du nombre de cas. Ce lundi, la Martinique enregistrait 563 cas supplémentaires de Covid en l’espace de 48H, traduisant un taux d’incidence impressionnant de 1166 pour 100.000 habitants. "Ce sont des taux d'incidence que l'on n'a jamais connus dans tous les territoires de la République confondus", indiquait d'ailleurs Sébastien Lecornu en englobant celui de la Guadeloupe (1747 cas pour 100.000 habitants entre le 31 juillet et le 6 août).



A titre de comparaison, les chiffres de la circulation du Covid-19 affichaient un taux d’incidence hebdomadaire de 353 pour 100.000 habitants la semaine dernière.



Comme La Réunion il y a bientôt quinze jours, la Martinique bénéficiait d’un confinement "light" avec la possibilité de se déplacer dans un rayon de 10 kilomètres autour de son domicile. Ce régime aménagé annoncé à la population martiniquaise il y a deux semaines n’a donc pas suffi à freiner la progression de l’épidémie. Une escalade dans les mesures qu’observe avec beaucoup d'appréhension le territoire de La Réunion, à quelques jours d’une nouvelle intervention du préfet Jacques Billant.