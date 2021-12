La grande Une La Mare à Poule d'Eau asphyxiée, la guerre aux laitues lancée

Ils ne travaillent ni à la mairie, ni à la Cirest, ni pour une quelconque autre administration, mais refusent d’adopter une posture attentive. Ce week-end, une dizaine de personnes ont décidé de retirer les laitues d’eau qui ont pris possession de la Mare à Poule d’Eau depuis de longs mois. En parallèle, une convention entre l'Etat, la mairie et l'intercommunalité pour trouver une solution est sur le point d'être signée. Par Stéphane Pierrard - Publié le Jeudi 2 Décembre 2021 à 18:14

En marchant au bord, un touriste, chapeau sur la tête et bâtons de marche dans les mains, pose son regard sur la Mare à Poule d’Eau. Tristesse et colère le saisissent. "La Réunion est vendue comme un paradis. Mais dès qu’on soulève le tapis, on est déçu. Ici à la Mare à Poule d’Eau, la prolifération de cette espèce invasive est le premier signe de pollution. Dans 20 ans, si on ne fait rien, La Réunion deviendra une poubelle", lâche-t-il avant d’accélérer.



Depuis avril, le lieu apprécié par les Salaziens et habitants d’Hell-Bourg est méconnaissable. La Pistia stratiotes, appelée laitue d’eau, salade d’eau ou chou aquatique, a pris possession des lieux. La plante invasive ne se limite plus à la Mare à Poule d’Eau et commence à proliférer dans le ruisseau situé en aval, au risque de le boucher. Le temps presse. "Dans mes souvenirs, c’est un endroit idyllique. Or, ce n’est plus du tout le cas. J’étais désagréablement surpris, ce dimanche, mais il y avait aussi une lueur d’espoir. La Mare à Poule d’Eau est au cœur du Parc national et fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco", précise Thierry Tandrayen, ancien élu de Salazie. "Pourquoi avons-nous tant attendu et nous ne sommes pas intervenus quand il y en avait 10, 100 ou 200", questionne-t-il, indigné.



La lueur d’espoir vient de bénévoles emmenés par Bertrand, habitant d'Hell-Bourg. Las d’attendre qu’une solution soit trouvée, ils décident d’intervenir. Ce week-end, le groupe composée d’une dizaine de personnes s’est chargé de créer des refuges pour les poissons. La laitue d’eau, en grande quantité, empêche la lumière de passer et la réalisation des échanges gazeux à l'interface air-eau. L’oxygène disparait et les poissons meurent. À l’aide de bambous et de kayaks, ils se sont démenés pour retirer un maximum de Pistia stratiotes. Depuis, les poissons se concentrent à ces endroits. Il suffit de s’y approcher pour voir l’eau clapoter, conséquence des mouvements des poissons. "Je suis choqué de voir que les habitants de Salazie ne font rien. Comme si tout ça se passait loin de chez eux, alors que c’est chez nous, sous notre nez. C’est un combat pour l’environnement qui doit rassembler l’humain", souligne Thierry Tandrayen qui dit avoir reçu "une leçon de vie", en voyant ce dimanche les bénévoles.





"Il y en a marre d’attendre"



Malgré la pluie, Bertrand et ses woofeurs ont continué durant trois jours, du vendredi à dimanche, à se mouiller et surtout à nettoyer la mare. "À un moment, il y en a marre d’attendre. Il faut être dans l’actif. On n'a rien fait de plus qu’utiliser nos dix doigts. L’Etat, finalement, c’est nous, les citoyens qui le composons. Retirer cette espèce invasive est une question de survie pour les poissons", précise Bertrand.



Rapidement une chaine de solidarité s'est mise en place, le restaurant chez Alice a fourni gratuitement les barquettes, les caisses pour récolter les laitues d'eau ont été prêtées par la boutik de Serge, comme les kayaks, mis gratuitement à la disposition des bénévoles par un professionnel. "Je tiens à les remercier. Sans eux, rien de tout ça n’aurait été possible. On a enlevé, jeté les laitues et mis en place un système avec des bambous pour les ramener. On a montré que c’était simple", poursuit Bertrand.



La prolifération de cette espèce invasive est loin d’être méconnue dans la Mare. Le problème est connu des autorités depuis des mois. D’après le Quotidien, la mare appartient au domaine public de l’Etat. Mais la Cirest et la commune auraient aussi leur mot à dire. Mais depuis 8 mois, la situation n’a pas progressé d’un iota. Au contraire, elle stagne.



Une réunion en sous-préfecture



Une réunion s'est tenue cet après-midi à la sous-préfecture de Saint-Benoît entre les différentes collectivités pour déterminer un plan d'action et un contrat de gestion. "La Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) souhaite qu'une convention entre l'Etat, la Cirest et la commune soit signée. Elle porte sur trois points : le nettoyage de la mare, une étude sur la laitue d'eau et enfin sur un contrat de gestion", précise Stéphane Fouassin, maire de Salazie.



La réunion de ce jour n'a pas permis de trouver une solution, mais de dégager les grandes lignes. Pour le nettoyage de la mare, le montant de 15.000 € est évoqué. Quant au contrat de gestion, il s'élèverait à 200.000 € par an. L'Etat interviendrait à hauteur de 80 % et chaque collectivité à hauteur de 10 %. "On ne signe pas un contrat en cinq minutes. J'ai donc demandé au sous-préfet de le retirer de la convention pour pouvoir nettoyer rapidement le site. Si mardi prochain, la DEAL donne son feu vert après la réception de notre dossier, on pourra intervenir tout de suite", précise le maire salazien.



Une nouvelle réunion est donc prévue ce mardi pour acter ces dernières avancées. En attendant, la laitue d'eau continue de proliférer. "On a la chance sur cette mare qu'elle soit alimentée par un cours d'eau en amont et que l'eau puisse s'échapper par le bas. L'eau circule. Les poissons ne risquent pas grand chose", conclut Stéphane Fouassin