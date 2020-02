La Marche réunionnaise pour le climat se rapproche pas à pas

La Réunion se mobilise de plus en plus contre le changement climatique. Cette 3ème édition de la Marche réunionnaise pour le climat vise à amplifier une prise de conscience globale dans la lutte contre le réchauffement climatique et apporter sa part dans la transition énergétique.



Après avoir compté 200 marcheurs lors de la première édition, la deuxième a mobilisé 1200 personnes. C’est donc la barre des 2000 que les organisateurs espèrent atteindre pour cette 3ème édition. Cet évènement est co-organisé par la mairie de Ste-Suzanne et le SIDELEC Réunion.



Cette année, le départ se fera le 1er mars du site du bocage pour un parcours de 9km. Un parcours de 3km pour les personnes à mobilité réduite a également été mis en place. Comme pour les éditions précédentes, c’est Nono du groupe Kiltir qui parraine l’évènement. Une autre bonne raison d'aller brûler quelques calories pour la planète.