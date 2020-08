Communiqué La Marche de la Mutualité connectée aura bien lieu le 30 août

Les récentes mesures sanitaires ne contraignent en rien la Marche de la Mutualité qui se tiendra ce dimanche 30 août. En effet, cette année une édition connectée de La Marche était d’ores et déjà prévue. Seul, à deux ou en petit groupe de moins de 10 personnes, la Mutualité de La Réunion vous invite à aller marcher près de chez vous et à partager votre marche sur les réseaux sociaux. Le communiqué : Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 12:15 | Lu 133 fois

Où que vous soyez, en famille, entre amis, le 30 août, marchez !



Cette année, afin d’éviter un grand rassemblement, La Mutualité de La Réunion a fait le choix de ne pas proposer aux Réunionnais une marche mais DES marches.



En effet plus que jamais, la pratique de l’activité physique en extérieur est une nécessité pour contribuer à prévenir le stress, améliorer sa condition physique, et garder un bon moral ! Les participants sont donc invités dimanche entre 9h et 12h à marcher seuls ou en groupe de moins de 10 personnes et à choisir un parcours adapté à leur condition physique, ne dépassant pas 2h30.



Les participants sont invités à mettre en application toutes les mesures nécessaires pour se

prémunir :

● ne pas excéder 10 personnes par groupe de marcheurs

● éviter les rassemblements de personnes dans les lieux interdits par l’arrêté préfectoral

● respecter l’ensemble des gestes barrières :

○ port du masque pendant la marche

○ respect des distanciations d’un mètre minimum entre les personnes,

○ lavage des mains réguliers



Une retransmission de la matinée sera assurée via un live Zoom sur la page Facebook MUTA

(@PageMuta) de 9h à midi. Se succéderont des interviews en live et des séquences vidéos préenregistrées (échauffement, messages de prévention, …).



Un concours s’adresse également aux participants qui sont invités à transmettre leurs plus belles photos et vidéos avant le lundi 31 août midi via le groupe facebook Muta&Nous, via leur compte ou page Facebook en intégrant le #jemarchepourmasante ou via le messenger de la page Facebook MUTA (@PageMuta). Un jury composé de Bobby, Chloé, Maroni, Miss Réunion, Soan et Dronecopters sélectionnera parmi les 10 plus belles vidéos et les 10 plus belles photos.





