La Marche contre l’islamophobie avance malgré la controverse

A l’appel du Collectif contre l’islamophobie en France, la marche contre l’islamophobie a débuté comme prévu ce dimanche 10 novembre à Paris. ​



Pros et anti-manifestation n'ont pas cessé de se positionner dans les médias et sur les réseaux sociaux afin de livrer les raisons de leur participation ou de leur refus d'y participer.



Le message de rassemblement mentionnait le fait de dénoncer les actes anti-musulmans et la "stigmatisation grandissante", mais a divisé la classe politique en raison de l'identité de certains signataires de l'appel et de passages du texte, notamment sur la mention de "lois liberticides".



Le bureau national du PS a décidé à l’unanimité de ne pas se joindre à cette manifestation. "Nous ne voulons pas nous associer à certains des initiateurs de l’appel. Nous ne nous reconnaissons pas dans ses mots d’ordre qui présentent les lois laïques en vigueur comme liberticides", avait ainsi écrit le parti dirigé par Olivier Faure.



Dans un communiqué diffusé vendredi, le Parti communiste a quant à lui appelé à manifester “partout en France” afin de s’opposer "massivement au racisme antimusulman, à l’antisémitisme, à toutes les manifestations de discrimination, à toutes les incitations à la haine religieuse."