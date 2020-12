La Malbouffe s’installe durablement,aussi dans les villes de La Réunion

De 1950 à 1980 La Réunion a connu son moment de bonheur et de plénitude. C’était un havre de paix, vivre dans ce beau petit pays: un joyau dans l’océan indien. Le Département disposait de petites citées ou y vivaient des gens de toutes catégories sociales avec des petites cours fleuries, des arbres fruitiers des poulaillers. C’était de même pour les gens étaient pauvres certes, mais ils avaient une qualité de vie bien meilleure à celle d’aujourd’hui. Ils plantaient leurs légumes, “lavé lo ptit volay lespès dann’ lakour granmère,té asiz dosi in ros pou kosé té y binye ek karoutsou dann fon lakour ou byen té i binye dann larivir apré té fé kuy manzé dosi fé bwa”.



Mais la modernisation sociale du Département est passée par là un peu trop rapide pour notre jeune population.



L'entraide, la solidarité et le partage battaient son plein “dann’nout ti péi”l’argent passait après.



Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?



Malheureusement ce n’est plus un constat mais bien une réalité: la malbouffe s’est installée durablement à La Réunion !



Comment nos élues- élus à l’époque ont pu laisser une telle trahison du mode de vie des familles réunionnaises que fait le Conseil Départemental ainsi que nos maires pour arrêter ça !



Stupéfait du silence des Verts Réunion ! Ah ces écologistes BoBos donneurs d’ordre devenus corrompus avec le système libéral, laissant l’implantation des Grandes-Surfaces accompagner des Fast-Foods alors qu’il faut stopper ces chaînes de restauration rapide qui portent une menace sur la santé de nos enfants et des familles en situation vulnérable.



De même nous assistons à un silence des écologistes de La Réunion sur le gavage des canards et la consomation du Foie-Gras qui n’est rien d’autre qu’un Foie malade ! Et l’abattage de près 40 000 canards dans Les Landes pour cause Grippe Aviaire “O’ kilé Zan-Pir Marso”



Une contradiction avec le slogan politique à la mode “développement durable” Villes durable-Département durable tellement durable que les fast foods explose durablement : McDo, Quick, Kebabs , les Snacks et les sandwichs américains, les Pizzas et maintenant Burger-King bientôt tous américains taille XXXL :



Les conséquences de la malbouffe sur la santé c’est :



En France, 17% de la population adulte est obèse, ce qui représente plus de 8 millions de personnes (ministère de la santé et solidarité),500 000 insuffisants cardiaques, 10 millions d’hypertensions, 422 millions d’adulte souffrent du diabète dans le monde, dû à une mauvaise alimentation, à La Réunion le taux du diabète serait en hausse de plus 7% en moyenne par an.

10% de diabète de Type 1



90% de diabète de Type 2



Environ 70000 personnes sont atteintes du diabète à La Réunion.



Le taux de mortalité serait 3 fois plus élevé qu'en métropole.



35% des réunionnais sont en surpoids !



L’obésité touche 15% de la population c’est à dire 4 réunionnais sur 10 en situation obèse, un taux déjà plus important qu’en métropole.



La malbouffe c’est aussi le cholestérol, les maladies cardio-vasculaires, l'hypertension et le cancer. La malbouffe peut donc avoir des effets négatifs sur le cerveau: attaque cérébrale vasculaire ou des interférences sur des neurones pouvant générer des fatigues et troubles de sommeil.



De 1960 à 1980 les familles réunionnaises avaient une vie saine les repas étaient équilibrés les mères veillaient à la santé de la famille mais ce bonheur n’aura pas tenu longtemps.



En moins de 40 ans, les réunionnais ont connu un véritable changement dans leur alimentation avec l’arrivée des grandes-surfaces qui se développent comme des champignons cela n’a fait qu'empirer le développement de la malbouffe rien qu’à voir le nombre de personnes qui vont dans ces centres - commerciaux faire leur course ils ne pouvaient pas mieux tomber dans le Temple de la consommation.



Autres faits marquants qui invite la population à la consommation en-autres vers la malbouffe la publicité ses fameux panneaux de 4x4 qui fleurissent comme des champignons sur le Département et dans nos villes, bonjour l'environnement; la Télé, l’Ordinateur et le téléphone portable ont pris une place importantes dans la vie des familles et des enfants ,autres causes de la malbouffe, qui restent scotchés sur ses petits écrans et détourne leur l’attention à une pratique d’activités physiques en familles. Les parents ont perdu toutes prises sur l’éducation des enfants et finissent par céder, alors qu’il faut changer le mode d’alimentation de nos enfants très vite et avoir une pratique de sportive afin de renforcer les défenses umminitaires et combattre toutes formes de maladie.



Nos élues-élus doivent impérativement arrêter l’implantation de ces fast-foods très nocifs pour la santé de nos enfants et obliger les Fast-Foods existants d’utiliser les produits locaux avec un cahier des charges respecté comme les cantines publiques.