Faits-divers La Maison du citoyen du Port dégradée et incendiée

La nuit a été le théâtre de dégradations urbaines dans plusieurs villes de La Réunion. Du mobilier, essentiellement des poubelles, a été incendié sur les voies publiques. Au Port, encore plus gravement, c'est un outil destiné à accompagner les habitants qui a été visité. Le local de la Maison du citoyen a été dégradé et incendié. Par MB - LG - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 10:56