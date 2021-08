La Maison de services de Village Desprez obtient le label "Maison France Service"

Maurice Gironcel, Président de la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) est fier d’annoncer l’obtention du Label Maison France Services pour la Maison de services de Village Desprez, située à Sainte-Suzanne, qui fait désormais parti des 1 494 guichets uniques de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations.



Maison France services, qu’est-ce que c’est ?



La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du Gouvernement de rapprocher le service public des usagers. Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : à moins de 30 minutes de leur domicile, les agents Maison France services accueille et accompagne le public pour toutes les démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique.



Fonctionnement de la Maison de services de Sainte-Suzanne



Pour rappel, la Maison de services de Sainte-Suzanne, ouverte depuis le début d’année, se situe dans les locaux du CCAS de la ville. Ce dispositif existe grâce à un partenariat Ville, CCAS et CINOR. Le CCAS est présent pour tout le volet social (aides légales, aides facultatives, accompagnement des familles, épicerie solidaire...), et les usagers peuvent aisément effectuer les démarches en ligne proposées par la Ville (état-civil…) et la CINOR (demande de bacs…).



Pour quelles autres démarches ?



Les agents conseillers sont là pour informer, orienter et rendre l’usager le plus autonome possible dans ses démarches. Ils sont formés pour répondre à toutes demandes relatives aux démarches d’autres partenaires institutionnelles :



- Caisse d’Allocations Familiales

- Caisse Générale se sécurité sociale

- Pôle Emploi

- Mission Locale Nord

- La Poste

- Direction générale des finances publiques

- Conseil Départemental de l’Accès au Droit

- Association SOLIDARNUM

- Association Développement Rural Réunion (AD2R)



Par exemple :

• je déclare mes revenus

• j'établis mon permis de conduire ou ma carte d'identité

• je demande une aide (allocation logement, RSA)

• je cherche un emploi

• je cherche à rembourser mes soins

• je prépare ma retraite

• je fais face à un litige ou un conflit

• j'attends un enfant…



Les équipements



Pour permettre tous ces services, la Maison de services de Village Desprez de Sainte-Suzanne est équipée d’un point multimédia connecté à Internet avec 3 postes informatiques, d’une imprimante/scanner, d’un dispositif de visioconférence.



La CINOR remercie chaleureusement tous les partenaires pour leur collaboration précieuse pour la mise en place de cette démarche de service public.



La CINOR a engagé aussi cette démarche pour les maisons de services de Saint Denis et de Sainte Marie.