La Maison de Santé accueille une rencontre sur l’endométriose

Un groupe de parole lié à cette maladie méconnue se tenait à la Maison de Santé de la Saline ce lundi 2 septembre 2019. Plus d’une trentaine de femmes venues de Saint-Paul et d’autres villes de l’île se déplaçaient pour témoigner de leurs expériences.



Une action accueillie dans la ville saint-pauloise en partenariat avec EndoFrance. La marraine de l’association, l’actrice Läetitia Milot, atteinte d’endométriose et maman d’une petite fille, y participait. Elle se trouvait à La Réunion.



Tout comme la présidente d’EndoFrance, Yasmine Candau, présente à ses côtés.



Les échanges se concentraient sur cette maladie touchant une femme sur dix en âge de procréer. Témoignages sur les difficultés à enfanter, conseils pratiques pour enrayer les douleurs, diffusion de films de sensibilisation : une rencontre enrichissante pour toutes les participantes.



Chaque année, des ateliers thématiques, y compris consacrés à l’endométriose, se déroulent dans les locaux de la Maison de Santé. Celle-ci propose plusieurs opérations de sensibilisation auprès de différents types de publics. Notamment à destination des lycéens.



La structure de Saint-Paul travaille également avec EndoFrance depuis 2015. Des interventions liées à l’endométriose avaient aussi lieu dans le cadre du Bus Santé Mouv’.