La Maison coeur Alzheimer Sud inaugurée

Une maison pour aider les malades et les aidants familiaux du sud de l’ile. L’association France Alzheimer Réunion et ses partenaires ont inauguré officiellement la "Maison coeur Alzheimer Sud". Cela fait presque 2 mois que la troisième maison coeur Alzheimer a ouvert ses portes à Saint-Pierre, dans la résidence SHLMR «MONDEO », située rue Augustin Archambaud.



L’ouverture de cette nouvelle structure dans le sud de l’ile permettra à des familles de rompre l’isolement et de retrouver un lien social.



A La Réunion, la maladie d'Alzheimer concernerait environ 10 000 personnes et on estime que la moitié d'entre elles n'ont pas encore été diagnostiquées. L'accroissement attendu du nombre de personnes âgées laisse craindre une évolution importante du nombre de personnes atteintes de cette maladie. Par ailleurs, les facteurs de risques comme l'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, une faible activité cognitive et un environnement social pauvre, augmentent la prévalence de la maladie dans notre département.



Dans le département, 75% des malades vivent à domicile, l'accompagnement des aidants familiaux est d'autant plus cruciale, car ses derniers sont souvent désemparés, épuisés et isolés.



Les Maisons Coeur Alzheimer sont des espaces dédiés à l’accueil, l’écoute, la socialisation, le répit et le bien être des aidants familiaux. Ce sont des lieux d’accompagnement global de familles de malades Alzheimer.



Avec une permanence assurée par des bénévoles formés, des soutiens psychologiques menés par des professionnels de la santé (entretien individuel, groupes de parole), de la formation pour les aidants et des activités de Bien-être (Relaxation, Massage, Socio-Esthétique, Yoga du rire).