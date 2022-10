Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Maison Serveaux, tout en fresque ! Saint-Paul fête la Somèn Kréol du mardi 25 au dimanche 30 octobre 2022. Pour cet événement placé sous le signe de la culture et de l’art sur tout le territoire, une fresque signée du nom de l’artiste-peintre WAROOX orne les murs du bâtiment historique.





La fresque réalisée par l’artiste WAROOX et les six jeunes de l’E2CR sera ouverte au public à partir du jeudi 27 octobre. Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, met à l’honneur son patrimoine culturel pour la Somèn Kréol avec la réalisation d’une fresque colorée sur les murs de la Maison SERVEAUX. De par son style architectural, ce bâtiment emblématique du centre-ville a été construit de 1945 à 1948 par Roger SERVEAUX. La charmante demeure est aujourd’hui le pôle culturel de la collectivité de la Ville de Saint-Paul et accueille de nombreux artiste Réunionnais.Terre des talents et des créativités, la commune de Saint-Paul met en place une initiative culturelle pour inviter au partage et au vivre-ensemble au cœur de son territoire.Le jeune artiste Réunionnais nommé WAROOX , a réalisé une fresque tout autour du bâtiment contemporain en mêlant les différentes valeurs du patrimoine culturel réunionnais : musique, livre, théâtre, danse et photographie de La Réunion. Il a également incorporé des éléments de végétation afin de représenter au mieux l’île intense.L’essence du projet est de proposer une représentation culturelle du territoire avec un visuel simple qui peut être compris par chaque Réunionnais, que ce soit le gramoun ou la zeuness’.L’artiste est fier d’être un acteur de la culture réunionnaise et emmène son île dans le monde à travers ses créations que ce soit aux Émirats Arabes Unis, en Italie, au Portugal ou au Cap-Vert. Pour lui, il est important de partager les valeurs et la richesse de l’île ainsi que le potentiel des Réunionnais.“La Réunion m’inspire toujours” dit-il, et le but de cette collaboration et de ce partage est de faire participer les Réunionnais est de dire aux jeunes “allons met ensemb é fé avans La Réunion !”À l’occasion, l’École de la 2e chance (E2CR) , qui a pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire et l’insertion professionnelle et sociale a porté son aide à l’artiste pour la réalisation de la fresque.Un groupe de six jeunes de l’E2CR accompagné par la formatrice Emmanuelle MOUCOUVEA était sur place. Ce moment de partage et d’entraide a permis aux jeunes d’accéder à la culture réunionnaise, de découvrir la Ville de Saint-Paul et son patrimoine culturel.Ce type d’activité est essentiel selon la formatrice, car ce sont des valeurs de cohésion, d’écoute et de patience qui sont transmises. C’est une belle représentation du vivre-ensemble entre les générations !Un moment agréable où les jeunes ont pu exprimer leurs émotions à travers le langage universel qu’est l’art.La fresque réalisée par l’artiste WAROOX et les six jeunes de l’E2CR sera ouverte au public à partir du jeudi 27 octobre.





