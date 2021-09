A la Une .. La Maison Robert reçoit la médaille d’or pour son pâté au piment zoiseau

Encore une fois les recettes de terroir de La Réunion sont mises à l'honneur en métropole. La Maison Robert s’est fait remarquer en juin dernier en recevant la médaille d’or au concours Hérault Gourmand pour son fameux pâté de campagne au poulet et piment zoiseau. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 5 Septembre 2021 à 16:58

Le pâté de campagne médaille d'or 2021



Le pâté de campagne au poulet et piment zoiseau médaillé d'or est une savante association de foie de poulet, d’épices, de gélatines végétales et de piment oiseau. Un bon compromis entre les charcuteries réunionnaises et les habitudes de consommation des métropolitains plébiscitant le pâté au poulet.



"Nous étions 450 participants pour toute la région Occitanie. C’est un défi d’avoir participé à ce concours car nous voulions faire connaître et reconnaître notre savoir-faire et essayer de nous démarquer par rapport à ce qui se fait déjà dans notre domaine. Avoir cette médaille d'or est une grande fierté pour nous car elle représente la consécration et la récompense d'énormes sacrifices, tant sur le plan personnel, familial que financier. Elle met en valeur la gastronomie réunionnaise et c'est aussi notre but. Nous sommes fiers de représenter notre île de La Réunion en charcuterie. C'est pour nous un gage de qualité qui démontre notre sérieux et notre passion pour le goût créole”.



Les débuts de la Maison Robert



La Maison Robert, anciennement Lamarquerobert.com, existe depuis deux ans et demi grâce à la complicité de ses deux associés, David Robert et Gérald Vidot. David est boucher charcutier depuis plus de 20 ans et Gérald infirmier. Deux amis passionnés qui ont toujours eu de l’ambition de faire quelque chose de grand ensemble.



Le laboratoire de La Maison Robert est situé près de Narbonne, à Ventenac-en-Minervois. Là sont fabriquées toutes leurs charcuteries à base de produits frais, notamment avec de la viande de l'Aveyron, à la façon créole. David Robert et Gérald Vidot sont profondément attachés à leur île, à sa culture et à sa cuisine. Ils ont tous deux à cœur de les transmettre et de les partager.



“Pour le concours Hérault Gourmand, nous avons voulu mettre en valeur le poulet dans le pâté pour toucher une grande partie des gastronomes qui ne mangent pas de porc et montrer qu'on peut aussi faire de la bonne charcuterie avec du poulet. Le piment zoiseau étant celui qu'on retrouve beaucoup dans notre île, il était pour nous évident de le choisir pour relever nos recettes”.



La Maison Robert possède également La Boucherie Du Soleil à Poussan, près de Montpellier, où se trouvent tout un tas de viandes et mets créoles : cabri frais, massalé, canard et poulet fumé, des condiments comme piment la pâte, et aussi des plats cuisinés : rougail chouchou, carry poulet, rougail saucisses, achards. Sur les étals se trouvent également des gâteaux patates et de la vanille bien de chez nous, Bourbon ôté !



Toutes les charcuteries créoles sont à base de viande de porc et de poulet Halal et sont livrées sur l'ensemble de la métropole et une grande partie de la Belgique, trois fois par semaine, sous vide, et réfrigérées par Chronofresh. "Ce type de livraison coûte cher, c'est pourquoi nous prenons en charge une partie des frais, et les offrons même à partir de 15kg pour la métropole, et 20kg pour la Belgique."



Prochaine étape



“Nous avons l'ambition de travailler avec les restaurateurs (que ce soit restaurants ou food trucks) créoles de la métropole afin de leur fournir des produits avec le goût de La Réunion. Nous recherchons un réseau de distributeurs dans tout l'Hexagone pour que les Réunionnais aient accès plus facilement à nos charcuteries. Ils pourront les trouver sous notre nouveau label : La Belle Créole".



Simplicité et authenticité, voilà les maîtres mots des deux amis soucieux du vrai goût créole et du plaisir de le partager à travers leurs produits frais.