La Mairie de Saint-Paul recrute 40 services civiques

Tu as entre 16 et 25 ans, ou moins de 30 ans si tu es en situation de handicap? Tu souhaites t’engager pour ta ville sur une mission d’intérêt général pendant 8 mois? La Ville de Saint-Paul recrute 40 volontaires en service civique pour un démarrage au 1er septembre 2023 sur les missions suivantes :– Ambassadeur de la Jeunesse– Ambassadeur de la Citoyenneté– Ambassadeur des Seniors– Ambassadeur du développement durable– Ambassadeur de la pause méridienne– Ambassadeur des SolidaritésDeux réunions collectives sont organisées les 26 et 27 Juin à 9h00 en salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville. Si tu souhaites te porter candidat, inscrits-toi sur la plate forme service-civique.gouv.fr Informations sur service.civique@mairie-saintpaul.fr ou au 0692857891.