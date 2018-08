La Mairie de Saint-Paul interdit les événements festifs à la Bobine

La Mairie de Saint-Paul prend un nouvel arrêté municipal afin d’interdire les événements festifs, hebdomadaires et nocturnes, à l’intérieur du restaurant La Bobine, installé à l’Hermitage. Des manifestations de nature à troubler la tranquillité publique.Consulter ici l’arrêté municipal signé par le Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et daté de ce jeudi 23 août 2018. Un précédent arrêté municipal prohibaient également les soirées musicales à partir de 22 heures au sein de l’établissement et les rassemblements autour de La Bobine.