La Maire de Saint-Paul présente ses vœux à la presse

La Ville de Saint-Paul relance les vœux adressés aux journalistes des médias Réunionnais. Un rendez-vous organisé ce jeudi matin 21 janvier 2021 à l’Hôtel de Ville.



La Maire, Huguette BELLO, tient à souhaiter aux représentant.e.s de la presse présent.e.s les meilleurs vœux du Conseil Municipal.



« Que 2021 vous gratifie d’une excellente santé et qu’elle vous comble également dans les divers aspects de votre vie privée et professionnelle », indique la première magistrate, assise à la gauche du Président du Territoire de la Côte Ouest et premier Adjoint, Emmanuel SÉRAPHIN.



Face à eux se trouvent une dizaine d’élu.e.s Saint-Paulois.e.s.



2021 constitue une année déterminante avec l’engagement d’une grande partie du projet municipal. L’occasion de tracer les perspectives pour les années suivantes. Le tout dans un contexte de crise sociale, sanitaire et économique.



2021 permet de poser les bases du renouveau pour faire de Saint-Paul, un poumon vert, un grenier de l’île, une station balnéaire bleue et un phare de la Culture et du Sport à La Réunion.



Pour rappel, la Ville poursuit depuis plusieurs mois un travail de redressement des comptes communaux sans augmentation des impôts tout en ayant diminué les indemnités des élu.e.s. La réorganisation des services municipaux se poursuit pour rendre un meilleur service public de proximité.