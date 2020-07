Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Maire de Saint-Paul passe son test Covid-19 Un dépistage de la Covid-19. Voici le test réalisé ce vendredi 24 juillet 2020 par la Maire de Saint-Paul, Huguette Bello, sur la Place du marché forain du front de mer.









Quatre professionnels de laboratoire effectuaient ce type de tests toute la matinée. Une opération commune portée par la Ville de Saint-Paul et l’Agence régionale de Santé La Réunion (ARS). L’occasion pour la première magistrate d’insister sur la nécessité de se protéger du coronavirus.

Stratégie de dépistage

Carole Leveneur, (14ème adjointe déléguée aux affaires agricoles et aux marchés de plein-air), les conseillères municipales, Karine Lebon (déléguée à la petite enfance, à la parentalité et aux droits des Femmes), et Laëtitia Lebreton, (déléguée au tourisme et à la politique de la prévention Santé), accompagnaient la Maire Huguette Bello.



Elles aussi se testaient. Cette opération à laquelle s’associe la Ville de Saint-Paul attire beaucoup de personnes en ce jour de marché forain. Cette stratégie de dépistage vise à éviter la propagation de la Covid-19 à La Réunion.



L’objectif reste d’identifier les personnes porteuses du virus et asymptomatiques pour déclencher la recherche de personnes contacts des cas positifs. Afin de favoriser leur isolement.



La mairie de Saint-Paul et l’ARS travaillent de concert pour développer cette action dans d’autres quartiers de la commune.

