La Magie de Noël sous les arbres !

Rendez-vous ce samedi 4 décembre 2021, de 10h à 19h au Square Pierre Sémard sur Le Port (à côté du Théâtre sous les Arbres).





Laissez la magie de Noël opérer…



Au programme : de nombreuses animations, des spectacles, des ateliers, … (c’est gratuit !)

Installez-vous par terre (pensez à prendre vos nattes de plage).



Toute la journée, des contes, des spectacles de cirque et de magie se succèderont. Vous n’aurez plus qu’à admirer et à contempler !







Infos pratiques

Respect des mesures sanitaires en vigueur

Le pass sanitaire (enfants à partir de 12 ans et adultes) et le masque sont obligatoires.





Où vous garer ?

Il n’y a pas de parking spécifique pour « Noël sous les arbres ».



Vous pouvez vous garer au parking du Foyer des dockers, à proximité de la mairie, ou dans une des nombreuses rues adjacentes.





Où déjeuner ?

Retrouvez à quelques minutes à pied de nombreux restaurants et boulangeries, qui vous proposent de bons petits plats chinois, créoles, poissons, cuisine française …



Pensez à réserver votre table.