La MTPA et Nilen Vencadasmy jettent l’argent des contribuables par les fenêtres

L’argent des autres… So what ? La Mauritius Tourism Promotion Authority a conclu un accord avec le

, dont les modalités et clauses ont été dévoilées par L’Express ce matin.

Que retient-on de l’histoire ? C’est qu’il y a des scandales à gogo. Selon l’accord, souligne le journaliste de

, les contribuables mauriciens verseront Rs 381 millions au Liverpool Football Club pendant trois ans et cela, pour qu’une publicité vantant Maurice soit affichée pendant un total de deux minutes lors de chaque match des Reds. En fait, c’est six fois 20 secondes ! Qui plus est, c’est la Mauritius Tourism Promotion Authority qui devra préparer l’affiche.

