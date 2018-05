La Lune a été aperçue: Le Ramadan débute ce jeudi

Les familles musulmanes préparent ce mois du Ramadan depuis déjà plusieurs semaines. Les boucheries et les épiceries sont très prisées pendant cette période. Mais ce mois de jeûne ne pourra commencer que lorsque la lune sera observée. Les fidèles ont ainsi pu apercevoir la lune peu après 18 heures, ce qui annonce le début de Ramadan ce jeudi 17 mai.



Ce mois sacré est une période très importante dans la vie religieuse des Musulmans. Hormis l'interdiction de manger et de boire, les croyants doivent également arrêter leur consommation de tabac et d'alcool, ainsi que les relations sexuelles pendant que les interruptions du jeûne. C'est seulement lorsque le soleil se couche, et avant que le soleil ne se relève, que les Musulmans peuvent se retrouver à table avec leur entourage pour un moment de partage.