La "Lopmi", nouvel instrument pour réprimer les manifestations ?

Alors qu'elle vient d'être voté à l'Assemblée le 22 novembre dernier, la "loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur" (Lopmi) n'a pas fini de faire des remous. Au-delà des créations de postes de policiers et de gendarmes, elle consacre également la généralisation des AFD (amendes forfaitaires délictuelles), notamment en cas d'occupation des établissements scolaires ou d'entrave à la circulation.



Elles avaient beau être trois ce matin devant la préfecture, ces manifestantes étaient déterminées à faire entendre leur opposition aux nouvelles dispositions de la "Lopmi". Elles ont envoyé une lettre au préfet, et veulent alerter le public sur ce qu'elles considèrent être une atteinte à la liberté de manifester. "C'est une loi liberticide, et les gens n'en parlent pas. On va pouvoir utiliser ces amendes pour réprimer des mouvements qui n'iront pas dans le sens du gouvernement. L'objectif est de limiter le droit de manifester", s'agace Carole Tipveau, venu manifester devant la préfecture ce mercredi matin.

Que dit exactement cette nouvelle loi ?



Votée grâce aux voix des LR, RN et des socialistes, cette loi consacre l'augmentation du budget de 15 milliards d'euros d'ici 2027, avec des créations de postes et l'achat de matériel comme des drones. Si l'essentiel des débats a porté sur la création de 8500 postes, ou encore sur la réforme de la police judiciaire, les députés LFI n'ont pas manqué de relever la généralisation des AFD (amendes forfaitaires délictuelles), promesse de campagne du président Macron.



Le vote a déclenché un certain malaise sur les bancs de la Nupes, à cause du soutien des élus socialistes au texte. De leur côté les députés LFI ont pointé ce qu'ils considèrent être des mesures liberticides. Si le projet du gouvernement était d'étendre les AFD à tout délit puni de moins d'un an de prison, les sénateurs ont finalement restreint son utilisation à neuf cas, dont deux nouveaux : l’entrave à la circulation et l’introduction non autorisée dans un établissement scolaire. Les députés ont également ajouté d'autres infractions, comme les détériorations légères - dont les tags, la filouterie de carburant, la détention de chien d’attaque non stérilisé, les rodéos urbains, les rodéos nautiques, le tapage nocturne, la vente à la sauvette commise en réunion ou encore l’introduction d’alcool dans un stade



"Les amendes forfaitaires délictuelles sont beaucoup plus nombreuses en Seine-Saint-Denis que dans le Val-d’Oise ou l’Oise, entre autres exemples. En conséquence, certaines familles sont surendettées. Des avocats rapportent que certains jeunes cumulent 20.000 euros d’amende ! En définitive, vous créez un outil qui accentuera la discrimination et l’arbitraire", a souligné dans l'hémicycle la députée LFI Mathilde Panot



"Vous voulez mettre une amende de 500 à 1 000 euros aux lycéens et aux étudiants qui occuperont leur lieu d’étude. Vous voulez mettre une amende de 800 à 1 600 euros à celles et ceux qui bloqueront la circulation comme le faisaient les gilets jaunes et comme le font les militants écologistes", avait reproché de son côté Antoine Léaument, également député LFI.



Alors que le texte a été adopté en première lecture au Sénat et à l'Assemblée, la date de la promulgation de ces nouvelles dispositions au Journal officiel n'a pas été annoncée.



