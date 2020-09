Société La Ligue des Droits de l’Homme de La Réunion soutient Danièle Obono

Dans un communiqué, la Ligue des Droits de l’Homme dénonce le roman-fiction de l’hebdomadaire Valeurs Actuelles mettant en scène la députée Danièle Obono en tant qu’esclave. Par NP - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 16:39 | Lu 129 fois

Le communiqué :

TROP, C’EST TROP !

La Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion dénonce l’ignominie de la "politique fiction" de "Valeurs Actuelles" sur la députée Danièle OBONO, présentée en esclave, collier de fer au cou, dans l'Afrique du XVIIIème siècle.

Au prétexte de critiquer l’idéologie « décoloniale » et de liberté de la presse, il s’agit une nouvelle fois d’une expression nauséabonde d’une extrême droite décomplexée, avec cette représentation volontairement avilissante de la femme noire.

Aussi bien, au-delà de toute possible différence d’opinions avec Mme OBONO, notre entière solidarité lui est acquise en cette circonstance.



