Communiqué La Ligue des Droits de l'Homme Réunion a besoin de soutien

La LDH Réunion appelle les Réunionnais à "s'engager maintenant". "Il est possible d’apporter votre soutien à la LDH, en faisant un don ou en adhérant", indique l'association. Par N.P - Publié le Vendredi 17 Septembre 2021 à 08:23

Le communiqué de la LDH à La Réunion :



Mutations, transitions économique, numérique, écologique, mais aussi démocratique, crise COVID, nous posent autant de questions que de défis.



Dans ce contexte, le rôle d’une association citoyenne non partisane comme la Ligue, riche de son histoire locale et nationale, n’a jamais été aussi essentiel.



Parce qu’il n’y a pas de République sans citoyens et citoyennes, la LDH ne se conçoit pas sans l’engagement de celles et ceux qui la rejoignent.



Association ouverte à tous et à toutes, citoyenne et démocratique, indépendante et laïque, impliquée localement dans notre vie sociale, la LDH intervient sur l’ensemble du territoire, sur de nombreux sujets, s’efforçant de porter les exigences concrètes des valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.



C’est dans l’esprit de cet idéal que la LDH à la Réunion, présente depuis 1905 dans notre Île, fait appel à vous.



Il vous est possible d’apporter votre soutien à la LDH, en faisant un don ou en adhérant. Il suffit pour cela de se rendre sur le site de l’association et de cliquer sur Adhérer ou Donner :



Même si l’on est pris par d’autres engagements, on choisit alors le montant de sa contribution en fonction de ses revenus, et l’on peut procéder par prélèvement mensuel.

(En tant qu’association d’intérêt général titulaire du label « Dons en confiance », cotisation et don sont déductibles à 66% de vos impôts personnels).



Saint-Denis, le 17 Septembre 2021

