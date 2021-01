A la Une . La Ligue de foot s'exprime sur le passage d'Alex Augustine dans ses locaux

Le passage d’Alex Augustine dans les locaux de la Ligue Réunionnaise de Football a eu de fâcheuses conséquences : fermeture exceptionnelle des locaux et agents choqués au point de générer des arrêts de travail. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 26 Janvier 2021 à 21:15 | Lu 1106 fois





Une intrusion qui va même jusqu’à déclencher des arrêts de travail pour certains. La LRF annonce réfléchir à l’opportunité de donner suite à "ces agissements". En attendant, La Ligue de football s’exprime sur l’incident Alex Augustine. Venu réclamer la transmission de la feuille d’émargement et celle des procurations afin de juger sur pièces certaines incohérences qu'il pense avoir décelées au moment du vote de dimanche dernier, le candidat défait a dû se résoudre à changer de stratégie en organisant un sit-in improvisé.Ce mardi soir, la LRF donne sa version publiée sur son site. Une version dans laquelle l’institution fait savoir que les agents d’accueil et des administratifs ont été choqués par "l’attitude agressive" du "candidat perdant", "accompagné d'un individu à l'attitude bizarre".Une intrusion qui va même jusqu’à déclencher des arrêts de travail pour certains. La LRF annonce réfléchir à l’opportunité de donner suite à "ces agissements". En attendant, la structure reste fermée jusqu'à jeudi matin