La Ligue de Défense des Conducteurs veut faire retirer tous les ralentisseurs

Les ralentisseurs dit "illégaux" sont devenus les cheval de bataille de bon nombre d'associations de conducteurs. Dans un courrier adressé à ses adhérents, la "Ligue de Défense des Conducteurs" se lance dans une bataille de taille : faire retirer tous les ralentisseurs illégaux des communes de France et de Navarre. Voici leurs explications : Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 09:23





Comme des millions de conducteurs en France, vous n’en pouvez sans doute plus des ralentisseurs qui fleurissent tous les dix mètres dans nos villes et nos villages. Souvent complètement démesurés, vous êtes obligé de les passer quasiment au point mort pour ne pas endommager votre voiture et vous casser le dos au passage.



Tous ces freinages et ré-accélérations, c’est du carburant et de la pollution en plus, du bruit pour les riverains qui n’en peuvent plus, et un inconfort terrible voire des problèmes de santé pour les personnes handicapées, âgées…Et le pire, c’est que la plupart de ces ralentisseurs sont… parfaitement illégaux, notamment trop hauts, trop raides par rapport aux normes.



En plus de nous rendre la vie insupportable au quotidien, ces ralentisseurs peuvent même engendrer des accidents, et génèrent des traumatismes en plus pour les malades transportés en ambulance. Nous ne DEVONS PLUS accepter de subir ça, alors que rien ne le justifie !!!



A la Ligue de Défense des Conducteurs, nous avons décidé de prendre le sujet à bras-le-corps pour faire supprimer les ralentisseurs illégaux, soit la quasi-totalité des ralentisseurs ! Voici le plan d’actions que nous devons mener, et pour lequel votre aide sera indispensable :



La première étape, vous la voyez sur les photos ci-dessus : nous avons carrément monté une expérimentation grandeur nature, pour prouver tous les méfaits de ces ralentisseurs hors-normes.



Un sacré chantier !



Il a fallu trouver et réserver le circuit adéquat ; trouver une entreprise de travaux publics pour faire construire le ralentisseur hors normes, réplique exacte d’un ralentisseur existant ayant provoqué des dommages, ainsi qu’un ralentisseur "témoin" aux normes - nous avons même organisé le recyclage du goudron utilisé après le test ! - ; prévoir des voitures pour faire l’expérimentation ; organiser la journée de tests avec des experts pour effectuer chacune des mesures, faire valider le tout par un huissier de justice présent tout au long de la journée…



Mais tous ces efforts en valaient la peine :



Les premiers résultats d’analyses de l’impact d’un ralentisseur illégal sont édifiants : non seulement la consommation d’essence grimpe en flèche (+ 26 % pour une Clio par exemple !), mais les émissions de CO2 aussi : on passe, toujours pour la Clio, de 183 grammes de CO2 par km sans ralentisseur à 202 g. avec un ralentisseur aux normes et… 230 g. pour un ralentisseur hors normes !



Et ce n’est que la première étape d’un grand projet pour lequel nous espérons pouvoir compter sur votre participation :



Après analyse de ces résultats, nous allons pouvoir les mettre sous forme d’un rapport détaillé et les publier. Auparavant, en nous associant avec l’association Pour une mobilité sereine et durable et l’Automobile club des avocats, nous avons déjà pu obtenir le retrait de premiers ralentisseurs illégaux.



Etape suivante : améliorer l’outil Activ’Route pour faciliter les signalements et permettre à tous d’indiquer les ralentisseurs hors normes situés près de chez soi.



Et ensuite, une fois chacun de ces signalements vérifiés et validés, nous pourrons contacter les maires, un par un, et leur signaler ces ralentisseurs hors normes pour qu’ils puissent les retirer en leur démontrant, armés de notre rapport d’analyses, et dossier juridique en main si nécessaire, que leurs équipements, en plus d’être nocifs pour tous, sont tous simplement illégaux !!!



Car si nous réussissons, l’enjeu est phénoménal : il ne s’agit, ni plus ni moins, que de faire démonter tous les ralentisseurs illégaux ... Autant dire la quasi-totalité des ralentisseurs de France, puisqu’ils le sont presque tous ! Nombreux sont ceux, par exemple, qui mesurent entre 15 et 20 cm de haut, au lieu des 10 cm maximum précisés dans la loi.



Pourtant, souvent, les maires ne sont pas foncièrement anti-voiture. En installant ces ralentisseurs, ils se sont simplement conformés aux recommandations du Cerema, (organisme subventionné par l’Etat qui a aussi rendu un rapport "d’expertise" dithyrambique sur l’abaissement à 80 km/h…), qui préconisent en réalité des équipements… hors normes et donc illégaux au regard du droit français !

C’est complètement délirant.



Alors, oui, certains maires réinstalleront peut-être des ralentisseurs aux mêmes endroits. Mais au moins, ils ne seront plus hors-normes et démesurés. Et il y a fort à parier que bon nombre de municipalités, notamment là où les élus ont changé depuis l’installation des ralentisseurs à retirer, se poseront sérieusement la question de leur utilité réelle, avant de réinvestir de l’argent dans de nouveaux ralentisseurs !



Et ce grand plan d’actions sera aussi l’occasion d’ouvrir le débat, au-delà des ralentisseurs, sur la prolifération des obstacles à la circulation non-justifiés ou hors-normes (chicanes, feux et stops « casse-vitesse » là où ils ne sont pas nécessaires, mini ronds-points…), que les sociétés privées vendent à prix d’or aux municipalités en leur mettant la pression sur la "sécurité" et qui nous rendent la vie impossible.



L’enjeu est considérable : il s’agit du démontage de presque tous les ralentisseurs de France, et un vrai débat sur la prolifération de tous les obstacles à la circulation dans les villes et les villages.





Vous le savez : la Ligue de Défense des Conducteurs, contrairement à des organismes largement financés par le gouvernement comme le Cerema mentionné plus haut, a toujours refusé la moindre subvention publique. C’est ce qui garantit notre totale indépendance et l’efficacité de nos actions. Mais cela signifie aussi que l’association ne peut agir sans votre aide.



Nous vous laissons évidemment le soin de déterminer le montant de don qui vous paraît le plus approprié pour ce grand plan d’actions.

Pour vous guider dans votre choix, sachez que pour la première étape uniquement (réalisation de l’expérimentation), l’association a dû avancer 17 000 €, financés grâce au fonds constitué par les généreux donateurs qui ont choisi de nous soutenir chaque mois.



Maintenant, nous devons financer le traitement et la publication des résultats de notre expérimentation sur les méfaits des ralentisseurs, l’amélioration de notre outil Activ’Route pour faciliter le signalement des ralentisseurs, et surtout, la prise de contact, un par un, avec les maires, pour leur signaler les ralentisseurs illégaux afin qu’ils puissent les retirer : un travail de titan, qui va nécessiter de renforcer notre petite équipe !"



