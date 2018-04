La Ligue Réunionnaise de Basket ball demande à ne pas jouer à Mayotte par précaution

"Les équipes championnes de la Réunion (masculin et féminin) doivent se rendre le 12 mai prochain à Mayotte pour jouer contre les champions Mahorais à l'occasion des finales de zone qualificative aux finales du championnat de France nationale 3 début juin en région parisienne.



Au vu du contexte social tendu à Mayotte et au vu de l'insécurité qui y règne, la ligue réunionnaise de basket est très inquiète.



Le basket étant le sport populaire à Mayotte, nous souhaitons préserver nos licenciés réunionnais afin de protéger leur intégrité physique. Jouer ces finales sous une telle pression n'est pas dans l'optique d'une fête du basket.



C'est pour cela que j'ai sollicité l'aide et l'intervention de la ligue de Mayotte, les DJSCS de Mayotte et de la Réunion ainsi que la fédération française de Basket ball.



La ligue de la Réunion, réunit en comité directeur le mercredi 11 avril, a pris ses responsabilités en décidant de ne pas envoyer nos équipes championnes à Mayotte tant que la situation sociale et sécuritaire n'est pas sous contrôle.



Nous avons proposé à nos homologues de Mayotte l'inversion des rencontres. C'est à dire de recevoir les finales de zone à la Réunion et non à Mayotte. Et bien entendu, la Réunion se déplacera en 2019 et 2020 à Mayotte pour compenser.



Nous osons imaginer que la prudence des décideurs prendra le dessus sur l'enjeu.



Nous espérons que les autorités préfectorales interviendront le cas échéant.



Nous sommes également écoutés par le président de la FFBB qui traite le dossier et attendons une décision de sa part."



Johan Guillou

Président de la Ligue Réunionnaise de Basket Ball