A notre triste époque où l'on emploie à tout va, parce que impuissants devant la montée "d'arrivants étrangers", un vocabulaire alambiqué tel que : "intégration, assimilation, séparatisme", et que sais-je encore, il existe en France un modèle d'intégration unique au monde : la Légion Etrangère Française .



L'entrée à ce corps d'élite est un véritable "parcours du combattant" . Passées les formalités administratives, les conditions physiques conditionnent le recrutement. La rigueur, un grand principe et une grande valeur à La Légion.



Après ce court préambule, je vais entrer dans le vif de mon sujet.



La Légion est une société multiraciale et monoculturelle, dans son exercice.

On entre, de nos jours, dans la LE, pour des motifs plus économiques que politiques.



140 nationalités composent cette Armée. Cela sous- entend 140 us et coutumes différents, peuples différents, religions différentes . La Légion est un harmonieux melting pot.

Ce qui fait la force de la Légion, c'est sa cohésion .Elle est une force combattante constituée d'étrangers, placée sous un commandement Français.



Voilà des hommes prêts à donner leur sang pour le pays qui les accueille , la France. Et qui, souvent, leur donne une chance de rebondir dans la vie.



Légio Patria Nostra : la Légion notre Patrie.



Ce courrier est un message à nos "sachants".



Pourquoi, ce qui fait notre fierté d'un côté, ne pourrait-il pas servir d'exemple de l'autre ?



Messieurs les Enarques, vous avez quatre heures pour rendre votre copie.