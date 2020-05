A la Une .. La LREM Réunion invite les maires à rouvrir leurs écoles La République En Marche Réunion remercie les maires prêts à ouvrir leurs écoles et invite les autres à se préparer dans l’intérêt de leurs communes.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 15:00 | Lu 475 fois

Farid Mangolia, le référent local de La République En Marche, estime que la réouverture des écoles "est d’une importance cruciale pour lutter à la fois contre le décrochage scolaire, mais aussi pour permettre la reprise progressive de la vie post confinement". Il rappelle que le choix d’envoyer les enfants à l’école ou non revient aux parents sans aucune obligation.



Il salue la dévotion de l’ensemble des maires, des conseils municipaux, des agents, du corps enseignants qui préparent la rentrée scolaire. Farid Mangolia reconnaît que le protocole sanitaire fourni par l’éducation nationale est très strict et nécessite donc l’achat de protections spécifiques et de formations de l’ensemble des agents et corps enseignants.



Enfin, le référent local de LREM a apprécié la "grande solidarité entre l’école et les parents d’élèves pour assurer une éducation à distance".



