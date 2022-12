Communiqué La LDH présente le programme de la semaine réunionnaise de la Laïcité et des Droits Humains

La Ligue des Droits de l’Homme à La Réunion organise la semaine réunionnaise de la Laïcité et des Droits Humains du 5 au 10 décembre.

Par GD - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 14:42

Le programme :



Du 5 au 10 décembre 2022



En partenariat avec la Région Réunion, le Département et l’Académie, les Associations laïques d’Éducation populaire de la Réunion vous invitent à participer aux évènements proposés.



- un cycle de 3 conférences publiques avec M. Charles ARAMBOUROU, ancien Professeur et Magistrat, Responsable national de l’UFAL, et des intervenants locaux sur le thème « Laïcité et progrès des Droits Humains », dans une approche éducative, historique et comparative.

· Le 05/12/2022 à 17H30, l’Hôtel de Region, St Denis

· Le 07/12/2022 à 117H30, Hôtel de Ville, St-Pierre,

· Le 09/12/20220 à 17H30, Le CRISTAL, St-Benoît



- des expositions itinérantes sur la Laïcité et les Droits humains (UFAL, Ligue de l’Enseignement, APPA), et des ventes d’ouvrages sur la Laïcité.



- une campagne d’affichage et la diffusion de prospectus.



- des formations et ateliers de débats, au CNFPT, le 6 décembre (Laïcité et services publics), à l’Université, campus du Moufia, Amphi Polenyk, le 08 décembre à 17H00 (Laïcité et Ecole) et dans les établissements scolaires à la demande.





- Le 9 décembre, 2 rassemblements symboliques :

· De 9H30 à12H00 à Saint-Denis , sur la place des Droits de l’homme et de la Laïcité, avec la participation d’élèves des Ecoles de Champ Fleuri, Bouvet, Candide AZEMA B, de l’orchestre du Collège de la Montagne et la présence de l’artiste DAVY SICARD ;



· A 18H00 à Saint-Pierre sur la Place de la Laïcité, Boulevard Hubert de Lisle, à l’appel du Collectif Laïque Sud.



· Par ailleurs, de 9H00 à 10H00 à la Possession : Inauguration d’une plaque Raymond MONDON à l’école MONDON, à l’initiative de l’APPA et de la Municipalité.



- Le samedi 10/12/2022 de 9HH30 à 12H00 : réunion des membres de l’UFAL.



Publics visés : Tous publics, avec une attention particulière pour le public jeune des établissements scolaires et des associations de quartier.