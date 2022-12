Communiqué La Kaz Timoun du Port fête ses 20 ans

Le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) "La Kaz Timoun" du Port a célébré ses 20 ans de bons et loyaux services aux habitants. Pour l’occasion, le LAEP annonce l’ouverture d’un nouveau créneau pour accueillir les familles.

En ce 7 décembre 2022, le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) « La Kaz Timoun » du Port a soufflé ses 20 bougies en présence du Conseil d’Administration du CCAS du Port, des élus du Conseil Municipal, des professionnels, familles et partenaires qui font vivre ce lieu.



Créé en 2002, La Kaz Timoun est l’un des premiers LAEP de La Réunion et à ce jour, le plus ancien.



Ouvert tous les matins, du lundi au vendredi, le LAEP du Port propose désormais aux familles un nouveau créneau d’accueil, les mercredis de 14h30 à 17h00 grâce à l’embauche d’une accueillante supplémentaire.



Pour mémoire, les lieux d’accueil enfants-parents s’inspirent des « Maisons vertes » imaginées par Françoise Dolto. Ni crèche, ni garderie, le LAEP propose l’accueil des enfants de moins de 6 ans en présence d’au moins un de ses parents ou d’un adulte référent, au sein d’un espace convivial. Ce lieu est animé par des professionnel(le)s de la petite enfance.



Le LAEP constitue un espace d’épanouissement pour l’enfant. De nombreux jeux sont mis à sa disposition et lui permettent des découvertes et des apprentissages, tout en le sensibilisant à la vie en collectivité.



Pour l’adulte, cette structure permet non seulement un temps de jeu avec son enfant, mais elle offre aussi la possibilité d’échanger avec d’autres adultes, et de prévenir ou de rompre ainsi l’isolement de certaines familles. L’accueil est gratuit, anonyme et organisé sans rendez-vous préalable.



Le LAEP du Port, financé en partie par la CAF, est également ouvert aux partenariats divers qui couvrent un large champ allant de la périnatalité, la petite enfance, au champ du médico- social et du médical, en passant par le milieu scolaire.



La Kaz Timoun a ainsi développé l’accueil « hors les murs » - dispositif communal financé sur fonds propres - permettant de se rendre au plus près de parents et enfants ne pouvant se déplacer de façon temporaire. En 2021, 83 visites ont été effectuées, en partenariat avec la maternité de Jeanne d’Arc dans le cadre d’une convention signée avec la Clinique les Orchidées depuis décembre 2019.



Le LAEP du Port en chiffres :

- 177 enfants accueillis en 2021 (155 en 2020) dont 42 fratries (45 en 2020).

- 0-3 ans : la tranche d’âge la plus représentée

- 160 adultes accueillis en 2021, dont 65% de mères accompagnatrices et 12% de mamies

- 81% des familles fréquentant le LAEP vivent au Port.



Avec cet accueil, la Ville du Port continue son engagement dans une politique dynamique dans le domaine de la Petite Enfance et le soutien à la parentalité, avec la volonté d’offrir aux Portoises et Portois un service diversifié et de qualité. En 20 ans, la Kaz Timoun a su trouver toute sa place dans le paysage portois.



