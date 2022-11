Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Kaz Marron accueille les rencontres conviviales et intergénérationnelles Le jeudi 17 novembre a eu lieu les rencontres conviviales et intergénérationnelles à KAZ MARRON, dans la commune de la Ville de Saint-Paul.





Le riz shofé ek lo rougay tomat piman ver servi dès l’accueil a permis de démarrer la journée en toute convivialité.



Les adhérents du club Célimène ont mis en place un stand d’objets lontan axé sur les manuels, des ouvrages et du matériel scolaire.

Les élèves du cycles 3 de l’école Marcel LAURET ont pu découvrir le matériel d’écriture ancienne, tandis que les jeunes de la Maison Familiale et Rurale de La Saline ont proposé aux seniors un stand d’onglerie. Les jeunes se sont également confrontés aux seniors avec le fameux jeu de dominos.



La Direction Sociale et de la Santé a mise en place un stand d’information et de conseil sur l’Accompagnement Éducatif Budgétaire avec des ateliers auxquels les jeunes de la MFR ont pris plaisir à participer.



Les seniors et les moins jeunes ainsi que l’élue déléguée aux seniors et aux actions Intergénérationnelles Roxanne PAUSE-DAMOUR, ont procédé à la plantation de diverses espèces endémiques sur le site de KAZ MARRON. Comme le soleil était au rendez-vous, les gramounes ainsi que les marmay se sont désaltérés avec l’eau de coco fraîche.



La journée était ponctuée d’ambiance avec Lorkès en cuivre.



Sous la salle verte du site, les générations se sont défiés avec le traditionnel "Bal la Poussière". En étroite collaboration avec les clubs de personnes âgées du Bassin de Vie de La Saline, différents clubs ont participé à l'événement : les Girimbels, les Capucines, Célimène, les Bons Amis de la Saline.





