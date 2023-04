La “Karavane du Ker” accueillie à Saint-Paul ce samedi 15 avril

Ce samedi 15 avril s’est déroulée, en présence de l’élue Virginie SALLÉ, une distribution de repas, de couvertures polaire et de kits d’hygiène aux personnes en errance ou sans domicile fixe. Cette action qui s’est déroulée sur plusieurs lieux du territoire : Place du Forum à Saint-Gilles, à la Saline (Vue Belle et à La Saline les Bains) et à Saint-Paul Centre. Elle a été conjointement organisée par l’association Insaniyat, le Lions Club des Tours de Roche, Educanoo, l’association CLEF et le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville. La distribution de près de 250 repas et de 110 kits d’hygiène aux sans-abris est une initiative importante pour aider les personnes les plus vulnérables de notre territoire. Le CCAS de la Ville, les associations, les bénévoles et les organisations caritatives travaillent ensemble pour fournir des repas chauds, des couvertures (30 couvertures ont été distribuées) et des kits d’hygiène contenant des articles tels que des brosses à dents, du savon et du shampooing. Ces dons peuvent aider à répondre aux besoins immédiats des sans-abris, en leur fournissant des éléments essentiels pour leur santé et leur bien-être. Mais cette aide ne s’arrête pas là, car elle peut également offrir un peu d’espoir et de réconfort à des personnes qui traversent une période difficile. La distribution de repas et de kits d’hygiène est donc une façon concrète d’aider les sans-abris, de leur montrer que la communauté se soucie d’eux, et de leur offrir une aide pratique pour les aider à s’en sortir.