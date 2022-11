Rubrique sponsorisée La Karavan Odhir, une unité mobile dédiée à la prévention des maladies chroniques

A l’occasion de la Journée mondiale du diabète et d’une semaine de prévention des maladies chroniques, l’Aurar présente la Karavan Odhir, un dispositif mobile visant à prévenir l’apparition des complications chez les patients, facilitant l’accès à des consultations spécialisées en zones isolées et participant à la coordination entre professionnels de santé. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 17:25

La Karavan Odhir est un véhicule doté d’un ensemble d’équipements techniques permettant le dépistage des complications du diabète : rétinographes à écran tactile rotatif à 360 degrés pour les fonds d’œil, Systoe pour la mesure de la pression systolique de l’orteil ; lecteur de bandelettes urinaires pour la détection du sang dans les urines ; analyseur de glycémie pour l‘hémoglobine glyquée ; impédancemètre pour la mesure de la composition corporelle ; tensiomètre ; plateforme postural win pod pour la mesure des pressions plantaires.



D’autres moyens sont mis à disposition avec des équipements de télémédecine et l’outil connecté MyOmégaSmart destiné au suivi nutritionnel à distance des patients.



Les examens réalisés peuvent ensuite être télétransmis de manière asynchrone pour interprétation aux différents spécialistes.







Lors des déplacements, les professionnels de santé et les associations de patients (Association des Diabétique 974, faisant partie de la Fédération Française des diabétiques) organisent un accueil du public avec des ateliers dédiés pour la prévention de l’obésité, des ateliers d’information pour expliquer les premiers signes du diabète et de l’insuffisance rénale.



De même, les orthoptistes et les podologues peuvent intervenir pour réaliser les examens et sensibiliser aux risques de cécité et d’amputation.



Les prochaines interventions de la Karavan Odhir sont programmées : Du lundi 14 au 18 novembre lors des Journées portes ouvertes au Pôle néphrologique Est de l’Aurar de 8h à 15h30.

Le jeudi 17 novembre, sur le parvis de l’Hôtel de ville de Saint-Benoît, entre 9h et 12h, à l’occasion du Village santé & prévention du diabète.

C'est aussi un dispositif qui permet de dépister les complications du diabète en lien avec des diététiciens, les Unions régionales des Orthoptistes, des Podologues, les Communautés professionnelles de territoires de santé (CPTS), ou en collaboration avec les ophtalmologues et autres professionnels de santé désireux de s'associer à la Karavan pour intervenir en population générale, et notamment dans les quartiers et zones isolées.