Communiqué La Journée mondiale sans tabac placée sous le signe de l'agriculture

Pour l'édition 2023 de la journée sans tabac, les autorités sanitaires ont décidé de mettre le focus sur les conséquences du tabac au niveau agricole. Dans son communiqué, l'ARS rappelle que les terres cultivables dédiées à la culture du tabac prennent la place d'une agriculture nourricière. Par NP - Publié le Mardi 30 Mai 2023 à 15:17

Le communiqué :



Même si la situation s’est améliorée depuis 5 ans, 16% des Réunionnais âgés de plus de 15 ans fument encore quotidiennement. Le tabagisme reste à ce jour la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. Aussi, l’Organisation Mondiale de la Santé organise chaque année, dans le monde entier, une journée sans tabac, le 31 mai, pour rappeler les effets néfastes du tabac.



Cette année, c’est l’impact de l’industrie du tabac sur les terres cultivables, sur l’accès des populations à une alimentation de qualité, qui est mis en exergue. « Cultivez des aliments, pas du tabac », tel est le slogan porté par l’OMS et relayé par tous les acteurs à l’occasion de la journée mondiale sans tabac 2023. A La Réunion, des actions de sensibilisation sont proposées au public jeune mais aussi à toutes les personnes qui souhaitent arrêter le tabac.



Le tabac à La Réunion







Source : DREES-Irdes-Insee, EHIS, 2019. Traitements DREES.





L’impact du tabac sur la santé Le tabac est un facteur de risque avéré pour 17 cancers (poumon, gorge, bouche, lèvres, pancréas, reins, vessie, utérus…), et diverses maladies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, AVC , hypertension artérielle…), ou respiratoires chroniques (BPCO)…

Pour la plupart des patients hospitalisés ou ayant une affection longue durée, le maintien du tabagisme est un facteur de sur-risques opératoires, d’effets indésirables renforcés des traitements et plus globalement de dégradation du pronostic ou de la qualité de vie.

Une grossesse avec maintien du tabagisme signifie plus de risques de fausses couches, d’accouchements prématurés, de retard de croissance et de nouveaux nés de petit poids. Globalement, un fumeur sur 2 va mourir de son tabagisme. Il demeure donc prioritaire de rester mobilisé pour davantage : de prévention (moins d’entrée dans la consommation de tabac)

d’accompagnement au sevrage tabagique Car il n’est jamais trop tard pour s’arrêter : même tardivement les bienfaits du sevrage sont largement démontrés.



La lutte contre le tabac : une priorité



La stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 insiste sur la nécessité de réduire le tabagisme.



Depuis 2018, l’ARS La Réunion a retenu la lutte contre le tabagisme comme une priorité, et engagé un programme régional de réduction du tabagisme (P2RT) en mobilisant les différents acteurs et en poursuivant deux objectifs principaux : Protéger les enfants et éviter l’entrée dans le tabagisme

Encourager et accompagner les fumeurs vers le sevrage Ainsi, l’ARS La Réunion, aux côtés de la préfecture, soutient les actions de lutte contre le tabac à travers les actions du « Fond de prévention et de lutte contre les addictions ».



De nombreuses actions ont déjà été développées et ont commencé à produire leurs effets : programmes de prévention en milieu scolaire ou auprès des jeunes en difficulté d’insertion (jeunes des missions locales par exemple) identifiés comme étant à sur-risque de tabagisme;

campagnes de communication;

déploiement de consultations en tabacologie. Les actions du 31 mai



À l’occasion de ce 31 mai 2023 plusieurs actions d’informations sont mises en œuvre pour relayer les messages et mobiliser les professionnels :



Lancement du site internet Bien que la situation s’améliore à La Réunion, le nombre de fumeurs réguliers reste important (plus de 100.000 personnes concernées) avec en moyenne 10 à 20 cigarettes par jour.. Il demeure donc prioritaire de rester mobilisé pour davantage :Depuis 2018, l’ARS La Réunion a retenu la lutte contre le tabagisme comme une priorité, et engagé un programme régional de réduction du tabagisme (P2RT) en mobilisant les différents acteurs et en poursuivant deux objectifs principaux :Ainsi, l’ARS La Réunion, aux côtés de la préfecture, soutient les actions de lutte contre le tabac à travers les actions du « Fond de prévention et de lutte contre les addictions ».De nombreuses actions ont déjà été développées et ont commencé à produire leurs effets :À l’occasion de ce 31 mai 2023 plusieurs actions d’informations sont mises en œuvre pour relayer les messages et mobiliser les professionnels :Lancement du site internet Tienbolargsa , un site péi pour identifier toutes les ressources sur le sevrage tabagique

Visuel choisi cette année par l’OMS pour la campagne de communication autour de la journée sans tabac du 31 mai :



Visuel campagne 31 mai 2023

Le visuel de la campagne vient illustrer comment certains pays, principalement du continent africain, sont amenés à développer la culture du tabac en remplacement des cultures dédiées à l’alimentation, condamnant ainsi une partie de la population à souffrir de la faim.



Il rappelle à chaque Réunionnais que consommer du tabac, c’est soutenir l’industrie du tabac, ce qui peut constituer un argument supplémentaire permettant de motiver les fumeurs à aller vers une démarche de sevrage.

Les dispositifs de prévention et d'information à La Réunion

« NOUT BATAY CONTRE LES ADDICTIONS » : l'épisode sur la BPCO à retrouver en







Les dispositifs d'aide à l'arrêt du tabac



Tabac Info Service

Santé publique France propose à l’ensemble des français une plateforme gratuite d’accompagnement au sevrage tabagique, Tabac info service. Des tabacologues réunionnais y prennent part.



Découvrir le site de Tabac Info Service





Consultations de tabacologie à La Réunion : Tienbolargsa.re : une carte des consultations gratuites à La Réunion Parcours Addicto : un annuaire qui renseigne sur tous les interlocuteurs de l’addictologie Les personnes concernées peuvent également en parler à leurs professionnels de santé de proximité. « NOUT BATAY CONTRE LES ADDICTIONS » : l'épisode sur la BPCO à retrouver en cliquant ici masante.re : des articles et vidéos destinés au grand publicSanté publique France propose à l’ensemble des français une plateforme gratuite d’accompagnement au sevrage tabagique, Tabac info service. Des tabacologues réunionnais y prennent part.