Rubrique sponsorisée La Journée mondiale du vélo à Saint-Paul !

Ce vendredi 3 juin 2022, c’est la Journée mondiale du vélo ! Et à cette occasion Saint-Paul, labellisée Territoire vélo, propose des visites guidées à deux roues avec Marcel TIPVEAU, le guide-conférencier de la commune. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 3 Juin 2022 à 15:20

Pour rappel, Saint-Paul est la première ville d’Outre-Mer à avoir reçu ce label !

Nos sportifs ou amateurs de vélo ont eu droit à un parcours bien défini. Le départ s’est fait sur Place du Débarcadère pour relier la Grotte du Peuplement, en passant par tous les lieux et monuments de la cité Saint-Pauloise, Ville d’Art et d’Histoire.

Sans oublier la petite pause fraîcheur effectuée du côté du cimetière marin. Cet événement permet ainsi de découvrir notre culture tout en profitant d’une balade à vélo. Saint-Paul est en effet riche de son Histoire et de son patrimoine.

La Conseillère Municipale déléguée aux Mobilités douces, Mélissa COUSIN, et l’Adjoint en charge du Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM, participent à cette action citoyenne.

Le moment pour l’élue en charge des Mobilités douces de réaffirmer l’engagement de la Ville en faveur des modes de déplacement doux. L’enjeu reste de faire du territoire une terre attractive et écologique.

Cette belle action mêle à la fois le sport, l’environnement et l’Histoire de Saint-Paul.