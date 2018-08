La Journée mondiale des premiers secours se prépare à Saint-Paul

Les inscriptions s’effectuent sur place le jour de la manifestation gratuite. Tous ces acteurs de la sécurité se réunissaient ce mardi 28 août dans les jardins de la mairie afin de peaufiner les ultimes détails de l’événement. Une dizaine de stands sera installée le 8 septembre.Protection et alerte, hémorragie et garrot, plaies graves, chute d’un arbre, position latérale de sécurité et réanimation cardio-pulmonaire : voici les initiations proposées ce jour-là.Vous êtes tous invités à venir ce 8 septembre. 300 personnes sont attendues à cette événement . Il s’adresse aussi bien aux novices du secourisme qu’aux secouristes avertis. Ils repartiront tous avec une attestation de secourisme suite à leur formation d’une durée de deux heures.Les enfants de dix ans et plus peuvent y prendre part. Un stand spécifique est prévu pour eux.