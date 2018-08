La Journée mondiale des premiers secours revient à Saint-Paul

Apprendre à poser un garrot, connaître la position latérale de sécurité, ralentir une hémorragie. Les participants à la seconde édition de la Journée mondiale des premiers secours, organisée à Saint-Paul le samedi 8 septembre 2018, pourront s’initier à ces gestes qui sauvent.Cette opération gratuite se tiendra dans les jardins de la mairie saint-pauloise, de 9 heures à 16 heures. 300 personnes sont attendues. Une dizaine de stands des partenaires de la commune sera installée: Protection civile, Service départemental d’incendie et de secours, Union des sapeurs-pompiers de La Réunion et Croix Blanche. Le public pourra ainsi découvrir quatre ateliers différents: protection/alerte, hémorragie, position latérale de sécurité et réanimation cardio-pulmonaire.Les secouristes du jour repartiront avec une attestation de secourisme à l’issue de leur formation d’une durée de deux heures. Les enfants, âgés de dix ans et plus, peuvent d’ailleurs venir se former avec un stand spécifique pour eux.