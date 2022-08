Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Journée internationale du chat pour mieux connaître son animal Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) organise des animations et des jeux à l’occasion de la Journée internationale du chat. Ainsi, ses médiateurs vous détailleront les bons gestes pour prendre soin de votre animal de compagnie. À Saint-Paul, ils tiendront un stand ce dimanche 7 août 2022, de 10 heures à 14 heures, au boulodrome.



Du 5 au 8 août 2022, venez participer aux nombreuses animations/jeux organisé·es sur le territoire Ouest à l’occasion de la Journée internationale du chat. Des astuces et des goodies vous seront offerts par nos médiateurs.

Du vendredi 5 au lundi 8 août 2022, le Territoire de la Côte Ouest célèbre la Journée internationale du chat sur ses 5 communes membres. Sur les stands prévus à cet effet, les médiateurs vous accueilleront pour partager des conseils sur les soins, la stérilisation, l’adoption, l’identification, etc… Cette campagne de sensibilisation vise aussi à responsabiliser les maîtres et futurs maîtres de ces animaux à quatre pattes.

Créée en 2002 par le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW – International Fund for Animal Welfare), cette manifestation a pour objectif de sensibiliser le grand public au bien être de nos animaux de compagnie et à la prévention contre l’errance animale.

Mieux connaître son animal, mieux le comprendre, apprendre à faire les bons gestes, connaître ses obligations envers son animal, …, ces journées internationales sont idéales pour mieux vous assurer que votre minou est bien heureux à la maison.

Chat se passe où et quand sur le TCO ?

Dimanche 7 août 2022 à Saint-Paul : Au Boulodrome (10h à 14h) Vendredi 5 août 2022, Le Port :

Au marché Oasis (7h à 12h)

Samedi 6 août 2022 La Possession : au marché forain (7h à 12h)

Saint-Leu : au Four à Chaux (10h à 14h)

Lundi 8 août 2022 à Trois-Bassins : Parvis de la Mairie (8h à 12h)

