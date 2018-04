Société La "Journée de la Terre" à L'Entre-Deux ce dimanche : Grand nettoyage citoyen A l'occasion de "La Journée de la Terre", manifestation mondiale organisée par le mouvement "Earthday", la ville de L'Entre-Deux organise un grand nettoyage citoyen. Rendez-vous est donné aux citoyens de bonne volonté à 9h30 devant la mairie de L'Entre-Deux.

Ci-dessous, le communiqué de la ville de L'Entre-Deux.





L’Entre-Deux est un village propre. Cette propreté résulte de l’action du personnel communal, mais également de l'investissement de tous ceux qui souhaitent donner une dimension profondément écologique à leur environnement.



A l’occasion de la Journée de la Terre (Earth Day) le dimanche 22 avril prochain, c’est en tant que commune citoyenne et engagée que nous vous convions à une action de sensibilisation avec la complicité de l’association Oasis Réunion. Munis de gants et de sacs, vous êtes en toute simplicité invités à prendre part à une collecte de détritus, tout particulièrement les bouteilles en plastique, dans nos jardins publics au centre-ville et sur les aires sportives du village.



La préservation de notre cadre admirable est le leitmotiv de cette journée et de toutes celles qui suivront, à n’en point douter.



« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. » Comme l’a si bien remarqué l’auteur de cette citation, Léopold Sédar Senghor, il appartient à tous de prendre la pleine mesure de ce que nous léguons aux futures générations.



Alors, n’hésitez pas à vous joindre à cette opération citoyenne le dimanche 22 avril prochain.

RDV à 9h30 devant la mairie de l’Entre-Deux.



Plus d'infos sur



