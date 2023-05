Communiqué La Journée de la Biodiversité célébrée ce samedi à Manapany

Par N.P - Publié le Mardi 16 Mai 2023 à 09:19

Les associations Nature Océan Indien (NOI) et l’ADPRH (Association des Propriétaires, Riverains et Habitants de Manapany) en partenariat avec l'Office de Tourisme Intercommunal Sud (OTI SUD), sont heureuses de vous inviter à venir découvrir la Journée de la Biodiversité, qui aura lieu ce samedi 20 mai au Four à Chaux de Manapany-Les-Bains. Cet événement familial gratuit vise à sensibiliser le grand public à l'importance de la biodiversité de La Réunion et à la nécessité de la protéger.

Au cours de cette journée, vous pourrez participer à de nombreuses activités, telles que des balades naturalistes pour observer et apprendre à reconnaître les espèces de La Réunion, des conférences et des jeux. Vous pourrez notamment découvrir la flore littorale du Sud, les arthropodes, les reptiles et les chauves-souris, la faune marine dans le bassin avec BestRun ainsi que l'histoire du Four à Chaux et du Gecko vert de Manapany, emblème de la commune.

La Journée de la Biodiversité sera également l'occasion de rencontrer des associations de protection de la nature, comme l'ADPRH pour les habitants de Manapany, GCOI pour les chauves-souris, SEOR pour les oiseaux, Best Run pour les fonds marins, IRI pour la restauration des milieux naturels, 5000 pié d'bwa pour la flore et ARCAM pour les insectes et bien sûre l’association NOI pour les reptiles. Vous pourrez ainsi échanger avec des professionnels de la biodiversité et en apprendre plus sur les enjeux de la protection de la nature à La Réunion.

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre invitation pour découvrir cette journée unique. La biodiversité est un critère important pour l'attractivité et la sauvegarde du territoire et nous souhaitons sensibiliser le grand public à son importance. Cette journée est l'occasion de mieux comprendre la biodiversité pour mieux la protéger.

Pour plus d'informations sur la Journée de la Biodiversité, n'hésitez pas à nous contacter au 0692 72 18 69.