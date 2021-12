Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Journée d’Etude Régionale ANDIISS Run 974 Sur le site du Colosse à Saint-André, était organisée la Journée d’Etude Régionale ANDIISS Run 974. L’occasion pour la Conseillère Régionale, Patricia PROFIL, déléguée à la coopération régionale en matière sportive et culturelle, de rappeler la place du Sport dans la stratégie publique régionale.

L’ANDIISS Run 974, Association Nationale des Directeurs et Intervenants d’Installations et des Services des Sports - Section Réunion, a été créée le 3 septembre 2020 et regroupe 42 membres représentants 26 collectivités territoriales (dont la Région Réunion) et intercommunalités. La Journée d’Etude Régionale est un rendez-vous, qui rassemble les agents des collectivités du secteur sportif. Au programme, des sessions de formations labellisées par le CNFPT de La Réunion (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), des conférences, des ateliers, des temps d’échanges...



Dominique GOUMANE, Président de l’ANDIISS Run 974, nous dit que "L’ANDIISS Run 974, avec l’ensemble de ses partenaires, permet à chacun des acteurs de prendre de la hauteur et de partager ensemble pour un développement harmonieux de notre territoire dans le domaine du sport."



Pour Joé BEDIER, Maire de Saint-André, "cet événement ambitionne de mieux fédérer et faire vivre le sport sur notre territoire. Le sport doit être accessible à tous. La pratique sportive rassemble, fédère, et véhicule des messages forts pour la société réunionnaise. Le sport est un véritable facteur d’intégration sociale. Le sport est le liant, qui permet le dépassement et l’épanouissement des individus. Cette 1ère Journée d’Etude Régionale est essentielle pour l’établissement de nos futures politiques publiques."



Patricia PROFIL salue l’initiative de l’ANDIISS pour l’organisation de ce premier rendez-vous, "dans une logique de co-construction. Le moment est important. La perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 a vu émerger une nouvelle gouvernance du sport au niveau national.

C’est à nous d’être vigilants pour que le modèle sportif français évolue en adéquation avec les attentes des pratiquants et les enjeux de société.

La Région Réunion entend faire du développement humain le pilier de son projet de mandature. Il est évident que le sport jouera un rôle majeur.

L’ambition de la majorité régionale est très claire : servir efficacement notre population et nos sportifs et mettre en place une politique sportive territoriale adaptée, équilibrée et plurielle."





