Par Ville de Saint Paul - Publié le Vendredi 25 Mars 2022 à 15:34

La Ville de Saint-Paul labellisée Ville Santé OMS et sa Karavan Santé organisent la Journée Mondiale de sensibilisation à l’Autisme, ce samedi 2 avril 2022, à l’esplanade de Plateau Caillou.

Cette matinée de sensibilisation et d’informations sur ce trouble envahissant du développement, vise à faire découvrir ce handicap encore méconnu, pour permettre à la population de s’informer davantage et de faire face aux réalités au quotidien des personnes atteintes de ce trouble neurodéveloppemental complexe.

Au programme, des stands de sensibilisation et d’informations autour de l’Autisme, des ateliers de Bien-être et de Sophrologie, rencontres et échanges avec des professionnels de santé et découverte d’activités adaptées.