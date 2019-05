Santé La Journée Mondiale de la Fibromyalgie se tiendra le dimanche 12 mai à Saint-Denis

La Journée Mondiale de la Fibromyalgie se tiendra le dimanche 12 mai prochain à Saint-Denis. L’AFROI (avec le soutien du Conseil Départemental) invite le public, les personnes diagnostiquées fibromyalgiques, les personnes qui se reconnaissent dans cette maladie, ainsi que leurs familles, à y participer.



Le rendez-vous est donné au Jardin de l’Etat (le stand sera installé au niveau de la petite scène située après l’entrée principale à droite sous les arbres longeant la rue de la Source). L'accueil du public se fera de 10h00 à 17h00.



Les objectifs de cette action sont les suivants : - Faire connaître l’association. - Sensibiliser le public à cette maladie qui a un retentissement important et lourd dans toutes les sphères de la vie de la personne malade. - Accueillir les personnes fibromyalgiques et leur donner la parole pour s’informer ou partager sur leur vécu avec la maladie. - Echanger en toute simplicité autour d’un pique-nique partage dans une ambiance amicale et conviviale. - Mobiliser les participants pour adhérer à l’association et contribuer ainsi à multiplier les actions de solidarité en direction des malades.



Plusieurs activités se dérouleront sur site : atelier de découverte de la sophrologie, atelier d’art thérapie au travers du modelage pour laisser parler les mains, atelier découverte de Tai Chi et Qi Gong, ainsi qu'une animation musicale par Joël Manglou.

"Chacun apporte quelque chose pour contribuer au pique-nique partage. N’oubliez pas vos couverts ! Pensez aux chaises, éventuellement à une petite table. Pour ceux / celles qui souhaitent participer à l’un des ateliers de découverte de la sophrologie, pensez à prendre un petit coussin, un tapis de gym ou serviette", indique Patricia Constantini, la président de l'AFROI.



Adhésion possible sur place.





