Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Journée Mondiale de l’Océan célébrée à Saint-Paul Le mercredi 8 juin 2022, la Ville de Saint-Paul a organisé la Journée Mondiale de l’Océan sur la plage de l’Hermitage-les-Bains, de 9 heures à 15 heures.

Les enfants de la commune ont pu participer à cette action de sensibilisation grâce aux associations de garderies périscolaires Respek La Réunion (école Mathilde-Frappier-de-MontBenoît, le CLAP (école élémentaire Combavas), OU GIGN’ (école de la Saline-les-Bains) et la garderie des Filaos (école de l’Hermitage-les-Bains).

Environ 120 enfants été présents pour apprendre tout ce qui concerne l’Océan et savoir comment participer à sa protection. Divers ateliers ont été organisés et de manière ludique, les marmay ont développé leurs connaissances en découvrant la faune et la flore marines grâce à différentes partenaires de la Ville. La Réserve Marine de La Réunion, et l’association de prévention, Mission Soleil Réunion, leur ont expliqué les impacts du soleil et la façon de s’en protéger.

Par ailleurs, les acteurs du Centre d’Étude et de Découverte des Tortues Marines ont sensibilisé les enfants à la protection de ces espèces. L’occasion aussi de découvrir ce qui est mis en place pour favoriser leur réapparition, comme la replantation de lianes spécifiques au Cap Champagne. Enfin, l’association GLOBICE a présenté les cétacés que nous retrouvons souvent dans nos eaux Réunionnaises.

Les marmay Saint-Paulois ont participé à ces ateliers ludiques, ils ont pu jouer à des jeux lontan et exercer leur habilité grâce à la pratique de Skyline. Une belle action d’échanges et de sensibilisation entre les associations et les enfants. L’Agence de Recherche pour la Biodiversité de La Réunion aussi participé à cette Journée mondiale.

Saint-Paul, labellisée Pavillon Bleu, prend à coeur la préservation de sa faune et de sa flore.







