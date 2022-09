Rubrique sponsorisée La Journée Mondiale d’Alzheimer : Un grand bal organisé pour nos gramounes à la Grotte du Peuplement ce mercredi 21 septembre

Le mercredi 21 septembre 2022 se déroule la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer à La Réunion. L’occasion d’organiser différents événements afin d’informer et de sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 11:22



Et en 2022, alors on danse ?



Dans l’île, environ 10 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit d’une maladie qui touche le cerveau, une maladie dégénérative, c’est-à-dire qui se dégrade avec le temps. Elle est plutôt associée à la personne vieillissante, au-delà de 60 ans, même si on peut avoir des cas d’Alzheimer précoce, dès 40 ans.



Dans le cadre de la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre 2022, l’association France Alzheimer lance sa campagne “Les Fêtes populaires sont à l’honneur. Profiter de chaque instant !”



Parce que vivre chaque instant présent est plus que jamais essentiel, un grand bal populaire dédié aux Seniors est organisé à la Grotte du Peuplement. Ce bal populaire sera animé par DJ Fabrice et l’orchestre Coeurs des Gramounes.



Au programme de cette journée :

De 10h à 16h – Bal des séniors à la Grotte du Peuplement – animé par DJ FABRICE – Animation et L’orchestre Cœur des Gramounes

De 16h à 17h – Projection d’un court métrage “Le Bal de la Vie” à Cimendef.

Le film sera suivi d’une table ronde sur les effets bénéfiques de l’Art sur les personnes atteintes de maladies neurodégénératives en concertation avec le Professeur Anne-Marie ERGIS – Neuropsychologue du vieillissement à Paris.

De 17h à 18h – Conférence avec le Professeur Anne-Marie ERGIS – Neuropsychologue – qui vous fera à votre tour voyager dans le passé –

À l’Auditorium – Chaussée Royale 97460 SAINT PAUL

