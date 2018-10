PLUS DE 12000 PERSONNES AU TAMPON C’est au Tampon les 400 SIDR que le Conseil départemental et ses partenaires ont donné rendez-vous à la 3ème jeunesse, cette année, à l’occasion de la journée départementale des personnes âgées.



Dès 8h00, les premiers bus déposaient les séniors venus des quatre coins de l’île pour participer à leur traditionnelle journée. Près de 180 clubs et près d’une trentaine de partenaires institutionnels, privés et associatifs, sont présents à cet événement convivial, qui permet aux gramounes de vivre des moments de partage et d’obtenir des renseignements sur l’ensemble de leurs droits et les dispositifs dont ils peuvent bénéficier. Les nombreux stands d’informations, et ceux du village agricole particulièrement, ont connu un vif succès.



Cette année, la messe a été célébrée par le père Sylvain, curé de la paroisse du Tampon. Un soleil généreux, une température idéale, un plateau artistique séduisant avec Marie-Alice Sinaman, Thierry Jardinot, Frédéric Joron et, le traditionnel « Bal la poussière ». Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une agréable journée, s’amuser, chanter et danser.



La journée départementale des personnes âgées, comme l’a souligné Cyrille Melchior, le Président du Département, est le témoignage concret du dynamisme des solidarités, et de la volonté de continuer à œuvrer pour une politique du bien-vieillir : « C’est un très grand plaisir d’être ici au Tampon. Je remercie le maire André Thien Ah Koon d’avoir accepté d’accueillir cet événement dans sa commune. Le Département a toujours été aux côtés des seniors. Et il le restera plus que jamais. La Collectivité souhaite renforcer cette solidarité en élaborant un Plan Sénior ambitieux, dans le cadre d’une démarche partenariale renforcée, visant à apporter des réponses concrètes, adaptées aux besoins et aux attentes des gramounes. Cette politique se veut être en réalité le reflet de cette solidarité créole que nous connaissons, mettant les personnes âgées au cœur de nos dispositifs et de nos actions, afin de préserver le bien-vivre ensemble réunionnais. Ce sera le grand chantier de 2019 » a déclaré Cyrille Melchior.



La Collectivité départementale, chef de file de l’action sociale en direction des personnes âgées, mène une politique dynamique et solidaire pour renforcer la prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement des séniors. Chaque année, ce sont 128M€ qui sont investis pour leur offrir les conditions du bien-vieillir et du mieux-vivre.



Quelle meilleure occasion que la JDPA pour mettre à l’honneur l’engagement de Joël Bègue au service de la 3ème jeunesse ! Cet animateur passionné parcourt toute l’île et accompagne les clubs de 3ème âge dans leur déplacement pour leur plus grand plaisir. Il leur propose depuis plus de 30 ans des animations telles que chants, danses, bals, orchestres, etc. Pour sa forte implication et son dévouement pour les clubs de la 3ème jeunesse, Cyrille Melchior lui a remis la médaille départementale du mérite.