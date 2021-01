A la Une . La JSSP se sépare de Christian Dafreville

Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 8 Janvier 2021 à 16:01

Christian Dafreville quitte le staff du triple champion en titre de Régionale 1 et multiple vainqueur de la Coupe de La Réunion et Coupe régionale de France. L'entraîneur avait notamment aidé la JS Saint-Pierroise à réaliser un parcours historique en Coupe de France lors de la saison 2019-2020 jusqu'aux 32e de finale.



L'ancien entraîneur de la JSSP a été surpris par la décision de l'encadrement du club mais reste philosophe : "On m'a prévenu qu'on voulait changer l'équipe et j'ai été amené à laisser ma place. J'ai accepté. J'étais un peu surpris mais après il n'y avait pas d'autre solution."



Christian Dafreville se félicite des réussites de ces dernières années : "On a eu un beau palmarès, on ne pourra m'enlever ces souvenirs..."



Il a d'ailleurs pu échanger avec son ancienne équipe : "Ils étaient comme moi un peu groggy, mais on ne peut pas rester sur des choses négatives. Il faut repartir de plus belle. Il faut faire le maximum."



Et il adresse un message très émouvant aux Cigognes : "Je souhaite beaucoup de réussite à mes successeurs qui ont travaillé avec moi. Je leur souhaite de bonnes choses. Je remercie mon président, la mairie et surtout du plus profond de mon coeur tous les joueurs qui ont participé aux titres qu'on a eu ensemble, ce sont des joueurs avec une mentalité et une exemplarité impeccable !"



Quel club va-t-il rejoindre ?



L'ancien coach se tourne maintenant vers l'avenir : "Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, je suis libre, je n'ai pas de club. Je suis un compétiteur, j'aimerais relever d'autres challenges. Il fallait du sang neuf, il fallait renouveler tout ça. On verra si on me propose de beaux nouveaux challenges !"







