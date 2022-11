A la Une . La Hyundai de Sordo prend feu lors du rallye du Japon

Un rare incident est survenu sur le circuit du championnat du monde des rallyes. La Hyundai de Dani Sordo s'est embrasée durant une étape du rallye du Japon. Par C.L. - Publié le Samedi 12 Novembre 2022 à 10:16

Dani Sordo et son copilote s’en sont sortis indemnes mais ont été forcés d’abandonner le Rallye du Japon après que leur Hyundai a été détruite par un incendie à mi-course.



Dani Sordo a senti une odeur d’essence et a vu du feu entre les sièges. L'équipage a tout de suite arrêté la voiture et a essayé d’éteindre l’incendie avec des extincteurs. Mais c’était peine perdue. La course a été interrompue pour évacuer le véhicule carbonisé.



Dani Sordo is on fire!! SS2 Rally Japan!

Crazy start of the rally!!#WRCLive#RallyJapan pic.twitter.com/ncnTkLWCfc

— Simon Rally (@simon_lemag) November 10, 2022



Kalle Rovanperä est parvenu à réaliser le meilleur temps malgré la présence de la fumée dans sa Yaris Rally1. Il a été le seul pilote à traverser le tunnel Isegami sans y rencontrer de brouillard. Sébastien Ogier, huit fois champion du monde, a quant à lui eu un problème de crevaison.



Au classement provisoire, Kalle Rovanperä est premier avec plus d'une seconde d’avance sur Thierry Neuville et six secondes sur Elfyn Evans.