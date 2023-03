A la Une .. La Haute Autorité de Santé publie ses recommandations vaccinales à destination des professionnels

La HAS préconise que la vaccination contre le Covid-19 soit fortement recommandée pour les professionnels. La vaccination contre la diphtérie, le tétanos, et la poliomyélite est également fortement recommandée pour les étudiants et les professionnels, sauf à Mayotte où elle devrait rester obligatoire. Elle préconise enfin le maintien de l’obligation vaccinale pour l’hépatite B, et son extension aux professionnels libéraux. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 10:38

Saisie par la Direction générale de la santé afin d’actualiser l’ensemble des obligations et recommandations vaccinales des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, la Haute Autorité de Santé (HAS) publie le premier volet de ses travaux qu'elle consacre aux vaccins faisant actuellement l'objet d’une obligation vaccinale. Il s'agit des vaccins contre le Covid-19, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l’hépatite B. Les professionnels de santé, les professionnels qui exercent en établissements de santé, structures sociales et médico-sociales dont ceux qui sont en contact étroit et répété avec des jeunes enfants sont concernés.



Les travaux de la HAS ont été élaborés sur la base d’arguments médicaux et scientifiques. Ont également été prises en compte les données épidémiologiques, la couverture vaccinale de la population générale et des professionnels, la disponibilité des vaccins et les dernières données d’efficacité et de sécurité. Ces travaux ont été enrichis par les très nombreuses contributions des parties prenantes, issues de la consultation publique organisée entre le 20 février et le 3 mars 2023.

Le deuxième volet des travaux de la HAS est attendu pour juillet 2023. Il concernera les vaccinations actuellement recommandées pour les professionnels, à savoir : les vaccins contre la coqueluche, la grippe, l’hépatite A, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle.