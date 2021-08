La Guadeloupe reconfinée pour trois semaines

"Nous sommes dans une situation catastrophique". A l’instar de La Réunion et de la Martinique, la Guadeloupe va être reconfinée à compter de ce mercredi 20H pour une durée de trois semaines. L’annonce a été faite hier par le préfet Alexandre Rochatte et la directrice de l’ARS de Guadeloupe Valérie Denux.



Comme à La Réunion, les restrictions de déplacements s’appliquent dans un rayon de 10km autour du domicile et une attestation avec motif impérieux est nécessaire pour aller au-delà.



En revanche, le couvre-feu sera mis en place de 20H à 5H. Les commerces restent ouverts, de même que les restaurants jusqu’à 12H. Les bars, gymnases, stades et piscines sont fermés. Les piques-niques sont interdits aux abords des mers et cours d’eau.



Cette première phase de mesures pourrait se durcir si la courbe de contaminations ne faiblit pas.